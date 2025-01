Boris Rogoznica objavio fotku na kojoj je okružen ženama u kupaćim kostimima: Otkrio koja mu se najveća želja ostvarila

Glazbenik Boris Rogoznica podijelio je sa svojim pratiteljima na Instagramu nekoliko fotografija i status u kojem je otkrio da mu ostvarila jedna od svojih najvećih želja. U emotivnom obraćanju otkrio je kako mu je neočekivana prilika donijela nova životna iskustva i avanturu iz snova.

"Sve što čovjek može zamisliti na kraju bude ništa prema onome kako to univerzum zamisli", započeo je Boris, uz citat travel blogera Kristijana Iličića. Potom je podijelio svoju priču o zapisivanju novogodišnjih ciljeva: "Prije godinu dana zapisivao sam svoje novogodišnje ciljeve, želeći usmjeriti fokus i energiju u tom smjeru. Na samom vrhu te liste bila je moja utopijski nestvarna želja. Da putujem svijetom, stječem nezaboravna iskustva, širim svoju radost, pjevam, sviram, uživam i - da budem plaćen za to!"

GALERIJA Prvu voditeljicu 'Ljubav je na selu' danas bi rijetko tko prepoznao! Imala je nesvakidašnji hobi koji inače obožavaju muškarci

Kako život često piše najneočekivanije scenarije, Borisova želja postala je stvarnost. "I tako, taman kad sam potpuno zaboravio na tu želju, stiže mi spontano i neočekivano poslovna ponuda od turističke agencije. Pozivaju me da dođem na Zanzibar, u njihov resort, nastupati gostima - sve redom naši ljudi koji su došli po radost i predivna iskustva" napisao je i nastavio:

"Otvorim ponovno svoju bilježnicu, pogledam popis želja... Nisam tip koji puno razmišlja ili se boji skoka u nepoznato. To je to, konstatiram! Potvrđujem angažman i krećem na potpuno nepoznati teritorij. Tanzanija, Zanzibar. Iz zime u ljeto, iz magle na pješčane plaže, kroz betonske džungle do palmi prepunih rajskih plodova...", napisao je.

Uz objavu je podijelio i fotografiju na kojoj uživa na Zanzibaru u društvu žena u kupaćim kostimima, uz poruku: "Pozdrav s drugog kraja svijeta." Čini se da je Boris pronašao savršenu kombinaciju posla i uživanja, a pratitelji su ga obasuli čestitkama i podrškom za ovu nevjerojatnu životnu priču.

VIDEO Okončan jedan od najdužih i najkontroverznijih razvoda u Hollywoodu! Pitt i Jolie se složili