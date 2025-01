Vjera je potpuno promijenila život naše pjevačice: Događale neke vrlo loše stvari i On je našao svoj put do mene

Mnoge domaće zvijezde sve češće pogovaraju o važnosti vjere u svom životu. Jedna od njih je i pjevačica Ivana Kovač koja je nedavno progovorila svom preobraćenju. Ivana je otkrila da je u crkvi svaki dan, a da ju je Bogu približila majka. Ivana je rekla da je njena majka godinama molila za nju i njeno obraćenje. ''Ja sam cijeli život imala osjećaj nešto fali, fali, fali i ne znaš što je, ali sad kužim što je, fali On, meni cijeli život fali On, da se vratim svom izvoru od kojeg sam potekla. Moja mama mene već godinama pokušavala približiti Bogu. I onda je ona stalno pričala o Bogu, toliko bi pretjerala da mi je stvorila averziju, ona je godinama molila za mene i moje obraćenje. Onda su se izdogađale neke stvari koje su bile vrlo, vrlo loše i On je našao svoj put do mene, doslovno me uzeo i čupao me i još uvijek me čupa i stavlja na svoj put gdje me on želi'', ispričala je Kovač za In magazin.

Ivana je kazala da je prestala psovati i ogovarati, a prestala je i osuđivati ljude. Rekla je kako mijenja staru narav.

''Ja sam svaki dan u crkvi, molim jako puno. Znaš ti koliko sam ja psovala, ja sam psovala užasno prije i sad kad vratim film, pa je to grozno, grozno za čuti, ja nisam opsovala ne sjećam se otkad, nisam ogovarala ne sjećam se otkad, kad krenem osuđivati nekog, samo se sjetim ne osuđuj jer će ti biti suđeno, krenem ogovarati s prijateljicom i stanem i to je na početku borba jer mijenjaš svoju staru narav.''

Iz svojih pjesama izbacila je riječ prokletstvo. ''Doslovno riječ prokletstvo, a prokletstvo je nešto najgore što možeš izreći nad svojim životom, proklet bio ovaj, doslovno proklinješ čovječe. Kako ja pjevam i tuđe pjesme, više manje su to tuđe pjesme'', priča.

Ona sada izrađuje i majice s vjerskim motivima. ''Gdje god dođem, di ste kupili majicu, doslovno ljudi trče za mnom, a ja sam rekla ne, to je moja prezentacija Gospodina na mojim koncertima i onda su mi govorili pa prodaj ih, a ja sam rekla neću jer imam osjećaj da radim grijeh, da iskorištavam Njega za neki svoj profit i onda sam rekla Bože ako je tvoja volja ti ćeš meni pokazati da li ti hoćeš da ja to prodajem ili ne'', zaključila je.

Prije toga gostovala je u emisiji Special Happy Show. Ivana je tijekom emisije podijelila i iskustva iz vremena kad je bila članica grupe Magazin, prije nego što je započela solo karijeru. Ispričala je kako joj je jedan od najvećih izazova bio naučiti tekstove čak 60 pjesama odjednom. - Nikad prije nisam pjevala na pozornici, a odjednom sam trebala naučiti ogroman broj pjesama u kratkom roku. To je bilo najteže iskustvo u mojoj karijeri - prisjetila se Ivana.

