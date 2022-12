Mate Bulić o teškom razdoblju: 'Dolazio je svećenik, a moja kći je rekla: ''Doktore, moja tata umire, morate mu pomoći''

Pjevač Mate Bulić mjesecima se borio s korona virusom, a potom su uslijedili mjeseci oporavka u bolnici, a zatim i na kućnoj njezi. Mate i danas osjeća posljedice bolesti, a sada je otkrio i što se točno događalo kada je bio u bolnici i završio u induciranoj komi.

"Teško pričam detalje iz tog perioda. Taj dio od šest mjeseci i inducirane kome je bila situacija u kojoj ja nisam apsolutno vladao sobom. Dolazili su ljudi koji su mi se javljali, svećenik je dolazio, pa su došli liječnici, i ja se tog dijela uopće ne sjećam. Tek se sjećam tog drugog dijela, dakle to je već bio sedmi mjesec, kad su me stavili na civilni sektor i tu sam na neki način počeo razgovarat i komunicirat sa ženom koja je jako, jako pazila na sve ono što se događalo oko mene. Vrlo je bila decidna u tome što meni treba, osjećala je jer me zna dugo godina, i na neki način sam ja kroz ta neka dva i pol, tri mjeseca, tek na neki način znao da mi se nešto dogodilo. Pa sam pitao što mi je bilo, kako sam ovako mršav, sto nekakvih pitanja, pa su mi rekli da sam dobio koronu. Ali ovom prigodom moram reći, zahvaljujući mojoj kćerki Ani čiji je susjed predsjednik uprave klinika u Njemačkoj, baš su prijatelji bliski, mu je rekla: 'Doktore, moja tata umire, morate mu pomoći'. I on je skočio, vrlo se angažirao, a uz tu nekakvu priču, uz njemačku disciplinu i moju upornost, nadam se da je Bog rekao: 'Ajde, još malo ćemo ga ostavit, pa ćemo vidjeti što ćemo s njim poslije'", rekao je Bulić za InMagazin.

Bulić je u intervjuu za Večernji list ranije progovorio o svom oporavku.

- Polako se vraćam svakodnevnom životu. Kada sam izašao iz bolnice, imao sam štake, kolica i druga pomagala. Praktički sam napola bio invalid. No to se poboljšavalo svakim danom jer sam radio vježbe koje su mi rekli da radim u bolnici. Došao sam k svom fizioterapeutu Dini koji ima ordinaciju u mom kvartu. Rekao mi je da neće dolaziti k meni, nego da želi da došetam svaki dan do njega i da jednog dana odšetam kao zdrav čovjek. Iz dana u dan sve sam bolje i bolje napredovao tako da sad jedan dan idem k njemu, a drugi dan vježbam doma. Svaki dan sam pod maksimalnim opterećenjem i to mi čini zadovoljstvo jer osjećam da se polako vraćam svom starom životu - rekao je Mate.

VIDEO Biste li ga prepoznali? U prvom Big Brotheru je osvojio milijun kuna, a danas vodi drukčiji život u inozemstvu