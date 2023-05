Borba Nike Pulića za zdravlje: Pluća su mi na 78 posto, a to nije dovoljno za normalno funkcioniranje

Proslavljeni hrvatski automobilist Niko Pulić (57) 2021. godine proveo je dva mjeseca u bolnici prije nego što je pušten na kućni oporavak. Niko je završio u bolnici zbog teškog oblika Covida-19 koji ga je skoro koštao života. U dubrovačkoj je bolnici proveo punih 51 dan, od čega 46 na respiratoru i izgubio je više od 16 kilograma. Posljedice osjeća i danas dvije godine nakon što se zarazio koronavirusom.

- Dvije godine će biti 1. lipnja otkad sam pokupio koronu, i još uvijek sam na terapiji i vježbama na Jordanovcu - za Dubrovački dnevnik ispričao je Pulić koji je oduvijek živio zdravo, nije nikada pušio niti je pio alkohol, a korona ga je skoro dokrajčila. Sada ima problema s disanjem koje mu je često otežano i već pri svakom penjanju uz stepenice osjeća umor.

- Prije sam bio na Jordanovcu dva dana svaki tjedan, sad sam na 60 do 90 dana, ali sve to traje dvije godine. Bio sam najprije u dubrovačkoj bolnici i oni su posao odradili odlično, ali već dok sam bio tu malo sam se raspitivao, čitao i odlučio da ću otići na Jordanovac. Izašao sam iz naše bolnice i za sedam dana bio na Jordanovcu. A izašao sam s kapacitetom pluća od 31 posto. Da nisam otišao u Zagreb na postcovid liječenje pitanje je što bi bilo. Sa svim vježbama, provođenjem gotovo cijelog ljeta na nultoj nadmorskoj visini, šetnjom kroz borovu šumu, disanjem nakon svog ovog vremena zadnji nalazi pokazali su da su mi pluća na 78 posto, a to nije dovoljno za normalno funkcioniranje. Za to mi treba od 85 do 90 posto kapaciteta, tako da vjerujem da će na kraju ljeta biti ‘pravi‘ rezultati, kad odradim opet ljeto u borovoj šumi i na moru - ispričao je Niko Pulić u razgovoru.

Kašalj ga muči kada su velike i nagle razlike u temperaturi zraka i kaže kako je sretan što je na Jordanovcu išao na postcovid liječenje i uvjeren je kako ga je to spasilo od slabljenja srčanog mišića. - Imam vjere da će sve biti dobro i intenzivno radim na tome uz pomoć liječnika. Možda nikad više na 100 posto, ali kad promislim kako sam uopće ostao živ, sve je dobro - kaže Pulić.

VIDEO Let 3 zaustavljaju brojni prolaznici u Liverpoolu