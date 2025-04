Bolesna TV zvijezda iskreno: 'Ne želim ovo. Stvarno me strah'

Teddi Mellencamp, zvijezda reality televizije poznata po svojoj ulozi u emisiji The Real Housewives of Beverly Hills, ponovno se osvrnula na svoju borbu protiv tumora. Nedavno joj je dijagnosticiran melanom u četvrtom stadiju s metastazama na plućima i mozgu, a nedavno je prošla operaciju uklanjanja nekoliko tumora. Tijekom gostovanja u ABC-jevoj emisiji Nightline, Teddi je otkrila da se trenutno podvrgava imunoterapiji, za koju su joj liječnici procijenili 50-postotnu šansu za uspjeh.

"50/50? Ne bih kupila ni auto koji bi vozio samo 50% vremena. Ne želim ovo. Volim imati kontrolu, a ovo je u potpunosti izvan moje kontrole. Po prvi put me stvarno strah", izjavila je, jedva susprežući suze. Teddi je objasnila da su liječnici svoju procjenu temeljili na činjenici da imunoterapija kao oblik liječenja postoji tek desetak godina. "Zbog toga pokušavam pronaći nešto pozitivno u cijeloj situaciji", dodala je.

Valja napomenuti da je Teddi nedavno na svom Instagram profilu podijelila fotografije koje prikazuju njezinu fizičku transformaciju tijekom četiri mjeseca od postavljanja dijagnoze. U emotivnoj objavi napisala je: "Ponekad sam toliko usredotočena na to da budem jaka da zaboravim da mi je dopušteno biti tužna, plakati i osjećati se usamljeno. Volim svoju djecu, prijatelje i obitelj i zauvijek sam im zahvalna, ali danas je jedan od onih dana".

Mellencamp (43) suočava se s ozbiljnom zdravstvenom situacijom - četvrtim stadijem raka. Nakon dugotrajnih intenzivnih glavobolja, medicinski stručnjaci otkrili su dodatnih pet tumora u njenom organizmu, što je uslijedilo nedugo nakon operacije tumora na mozgu, koji se proširio i na pluća. U razgovoru sa svojim ocem, rock legendom Johnom Mellencampom (73), dotakla se teme vlastitog pogreba.

'Jučer me tata zvao 11 puta zaredom. Napokon sam se javila i rekla mu: 'U kadi sam, pusti me da malo uživam.' A on će: 'Samo želim biti siguran da ćeš biti u našem obiteljskom mauzoleju', podijelila je Teddi u najnovijoj epizodi svog podcasta 'Two T's In A Pod'. Izrazila je zabrinutost oko prostora u grobnici za svoju djecu iz braka s Edwinom Arroyaveom, na što ju je otac uvjerio da će se osigurati mjesto za sve članove obitelji.

Unatoč pokušajima da situaciju prikaže u humorističnom svjetlu, ozbiljnost teme je neupitna. Teddi je željela razjasniti hitnost odluke o ukopu, na što je John odgovorio: 'Ionako upravo pišeš oporuku, pa to odmah uključi'. U duhu crnog humora, predložila je da joj na nadgrobnom spomeniku piše kako atraktivne djevojke nikada ne umiru.

Suočena s teškom dijagnozom, Teddi je opterećena brigom o budućnosti svoje djece u slučaju najgoreg scenarija. Poznata kao borac, što su gledatelji 'Real Housewives' mogli i sami primijetiti, Teddi se trudi ostati optimistična unatoč izazovima. Djeci je prvotno rekla da je mama bolesna, ali da će sve biti u redu, no sada se suočava s teškom zadaćom otkrivanja pune istine.

Prema izvještaju Radara, Teddi ulaže maksimalne napore da ostane pozitivna tijekom ovog teškog razdoblja, vodeći se prvenstveno željom da pobijedi bolest radi svoje djece. Trenutno prolazi kroz niz zahtjevnih tretmana, svjesna ozbiljnosti situacije. Njezin onkolog, dr. Jerome Spunberg, otvoreno joj je predočio mogućnost smrtnog ishoda.

Tumori na mozgu otkriveni su sredinom veljače, a javnosti je poznato da se od 2022. bori s rakom kože. Melanom je otkriven tijekom rutinskog pregleda madeža. Operacija joj je ostavila vidljiv ožiljak na leđima, a nakon otkrića tumora na mozgu i plućima, više je puta naglasila da su oni posljedica melanoma. U ovom teškom razdoblju, Mellencamp uživa snažnu podršku svoje obitelji. Navodno je zadržala dobre odnose s bivšim suprugom, s kojim se krajem 2024. razvela nakon 13 godina braka.

