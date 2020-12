Bolesna glumica priznala da se slomila tijekom blagdana: Plačem i ne mogu spavati

Hollywoodska glumica Selma Blair krajem 2018. godine otkrila je kako joj je dijagnosticirana multipla skleroza. Od tada je na društvenim mrežama obavještavala pratitelje o tijeku treapije, te pisala o tome kako provodi vrijeme s obitelji.

"Tihi Božić. Nismo vidjeli svoje prijatelje ni obitelj, osim naše malene grupe. Imam problema s budnošću i plačem. Znam da praznici nekima mogu biti teški. Prvo kada pomislim na nedavno preminulu majku, zatim na COVID. Nikada više no sada nisam priželjkivala više nade za ovaj svijet, za zdravstvene radnike, učitelje, vlasnike restorana. Ponizno zahvaljujem što sam ovdje.”, napisala je Selma i dodala:

Foto: Instagram

"Dakle, budite otvoreni, ali uistinu iskoristite ovu priliku da budete najbolji što možete i pomognete sebi i drugima. Čak i način na koji pokazujemo svoju milost da budemo tu za svoje voljene, održavajući se snažnima i ujedno ranjivim - to je za mene jedan oblik snage", dodala je.



Glumica je u svibnju objavila da joj je preminula majka, koja joj je bila velika podrška i pomoć u životu.



"Ovo je moja osoba od povjerenja. Srce mi je puno zbog toga što je ljubav primalo od tebe. Obožavam te, mama. Molly Cooke je preminula jučer u svom domu. Bila je nevjerojatna, smiješna, brza, upečatljiva i velikodušna. Moja majka bila je sjajna sutkinja i jedna od malo žena u njenom razredu pravnog fakulteta. Bila je moja prva ikona stila, moja muza, moja nagrada. Imala je mnogo prijatelja i obožavatelja, sestrične, sestru, zeta. Imala je i nas, njezine djevojke, svoje unuke, Jima, Nikolu, Francesa i Arthura Saint. Svi smo te voljeli i naši životi nikad neće biti isti. " napisala je glumica uz fotografiju majke iz mladih dana. Podsjetimo, Blair je donedavno otvoreno govorila o svojoj bolesti i liječenju.

– Sredstva za ublažavanje simptoma nisu pomagala i osjećala sam se sve gore i gore – kazala je Blair na zdravstvenoj panel-diskusiji Time 100 u New Yorku. U potrazi za opcijama preporučeno joj je i presađivanje stanica, ali i agresivna kemoterapija kako bi se njezine matične stanice obnovile. No glumica je bila oprezna. – Rekla sam kako nemam namjeru to napraviti jer ne želim uništiti svoje tijelo. Zašto bih u svoje tijelo ubacivala tu užasnu kemoterapiju? Pa nemam rak – kazala je Blair koja je ipak uzela manju dozu kemoterapije prije nego što su joj presađene matične stanice. Budući da je odmah osjetila olakšanje, uvjerili su je da nastavi s tim, ali uz veliki rizik. – Rekli su mi da pravim planove za svoju smrt. Prenijela sam to svojem sinu koji je kazao kako želi da me kremiraju. Dobila sam više kemoterapije nego pacijenti koji imaju tumor, a matične stanice su pomogle da mogu živjeti s tolikom količinom kemoterapije – kazala je Blair i dodala kako je kemoterapija definitivno lijek za multiplu sklerozu.