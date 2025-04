Bokica iz 'Gospodina Savršenog' o detaljima svađe s Polinom: 'Jesi li imala života prije showa?'

Show "Gospodin Savršeni" sniman je prošlog ljeta na grčkom Rodosu, a emitiran je tijekom zime. Mnoge kandidatkinje prošle su kroz vilu te pokušale osvojiti srce Splićanina Šime Eleza i Beograđanina Miloša Mićovića, no uz borbu za muškarca bilo je i puno međusobnih nesuglasica među djevojkama. No, nakon završetka showa, dio djevojaka nastavio se družiti, a sada se ponovno ekipa okupila. Naime, nedavno je u jednom zagrebačkom restoranu Polina proslavila svoj rođendan, a pozvala je Bokicu, Anu, Milicu, Ninu, Miloša i njegov brata Marka.

"Hvala vam ljudi puno na ovom divnom druženju", napisala je Polina nakon druženja pored fotografija. No, čini se da nije sve tako bajno jer se nakon Polininog rođendanskog slavlja oglasila Bokica. "Nemojte vjerovati svemu što vidite na mrežama! Da vas obavijestim da s Polinom od subote, točnije proslave rođendana nisam u dobrim odnosima! Pozvana sam na rođendan, došla sam iz Banja Luke, kupila poklon, donijela joj novac, dočekala me Polina koja je organizirala večeru gdje mi je rekla da moram se taggirati u restoranu jer je ona s menadžerom to dobila besplatno...", dio je Bokičine objave. Ispričala je i da su kasnije bili u klubu i rekla je Polini da joj se ne ondje ne sviđa te ju je ona poslala kući.

Nakon prvobitne objave Bokica se ponovno javila i prepričala detalje. "Želim vam na ovakav način reći što se dogodilo između mene i Poline. Polina me uredno pozvala na rođendan. Ja sam stvarno nastojala da pored svojih obveza da dođem u Zagreb, da idemo na špicu, da se slikamo, da joj kupim poklon, da je ispoštujem u tome što je rekla da ne treba joj poklon, da može novac. Međutim, sve je krenulo od večere, od restorana gdje je bilo kao: 'Moraš se uslikati. Moraš se taggati', a ja došla na rođendan", ispričala je Bokica.

Istaknula je da se možda nije htjela fotografirati i da nije željela označiti se u tom restoranu. "Ima milijun razloga zašto ne bih, ali sam tebi došla na rođendan. Rekla sam: 'Polina, ti se slikaj, a ja ću podijeliti' što sam i napravila", prisjetila se.

Osvrnula se na odlazak u klub. "Imam 36 godina, mi smo otišli u klub gdje najstariji ima 18 godina, gdje na ulaznim vratima nisam mogla ući ako ne pokažem osobnu iskaznicu, gdje se na meni vidi da ja nemam 17 godina i da sam ja odavno punoljetna", objasnila je Bokica. Otkrila je da su ondje došli Miloš i njegov brat Marko i neke njihove prijateljice.

"Nikome se to nije svidjelo", istaknula je. "Ja sam rekla: 'Polina, meni se ovdje stvarno ne sviđa. Ja bih išla na drugo mjesto'", dodala je Bokica. Otkrila je da je zbog toga izbio problem jer je Polina imala određeni dogovor s klubom. Ispričala je da se mjesto izlaska nije svidjelo ni Ani i Milici. "Jedino kome je bilo dobro je Polina", istaknula je Bokica. Smatra da je trebala poštovati ljude koje je pozvala na rođendan.

"Apsurdno je da zoveš samo djevojke koje si upoznala u 'Gospodinu Savršenom'. Jesi li imala života prije 'Gospodina Savršenog'? Gdje su ti prijateljice od prije?" komentirala je.

"Odmaknula se od mene i rekla mi: 'Odi doma ako ti se ne sviđa'", dodala je Bokica. Smatra da ju je na taj način omalovažavala. Odlučila je uzeti stvari i zaputila se kući. "Nisam dobila nikakvu poruku ni ispriku, ali me je uredno dan nakon toga taggala", požalila se Bokica. Objasnila je da je odlučila sve iznijeti javno jer ne želi da ljudi misle da su si super.