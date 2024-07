Bliži se vjenčanje sina najbogatijeg Azijca, svijet šokirala rasipnost indijskog tajkuna

Ovog vikenda u Mumbaiju će se održati najraskošnije vjenčanje godine. Ženi se Anant Ambani (29), najmlađi sin indijskog biznismena i tajkuna Mukesha Ambanija (67), za plesačicu Radhiku Merchant (29), koja je kći još jednog bliskoistočnog milijardera, Virena Merchanta (58). Prema podacima uglednog časopisa Forbes za 2024. godinu, bogatstvo obitelji Ambani procjenjuje se na vrtoglavih 116 milijardi dolara, što Mukesha čini najbogatijim čovjekom u Aziji. On je svome sinu odlučio priuštiti sve što poželi, uključujući i mjesece raskošnih proslava uoči skorašnje završne vjenčane ceremonije. I dok se Ambaniji razbacuju milijunima, ostatak indijskog stanovništa, od kojeg dobar dio živi u teškim uvjetima, sve promatra u nevjerici.

Kako prenosi BBC.com, o najrazvikanijem ovogodišnjem događaju u Indiji progovorila je tamošnja spisateljica i kolumnistica Shobhaa De: - Ovo vjenčanje gotovo da se ne razlikuje od kraljevskog. Naši milijarderi su nove indijske maharadže, a njihovi dioničar ne očekuju ništa manje od mega ekstravagancije - izjavila je i napomenula kako: - Indijci oduvijek vole pompu i raskoš, baš poput Britanaca. Razmjer vjenčanja u skladu je s bogatstvom Ambanija - dodala je. Međutim, svekoliki glamurozni outfiti, zadivljujući nakit, dekor kao iz bajke i rijetki nastupi indijskih i svjetskih zvijezda tijekom posljednja četiri mjeseca nisu kod svih naišli na oduševljenje.

Dobar dio javnosti kritizirao je raskoš i sami stupanj izloženog bogatstva za zemlju u kojoj deseci milijuna stanovnika grcaju u siromaštvu i u kojoj je prisutna ekstremna nejednakost u prihodima. - Ovo vjenčanje se na jednoj razini lako može shvatiti kao neka vrsta ruganja ili način bijega od stvarnosti zemlje. Na drugoj razini, koliko god to smiješno zvučalo, još uvijek je u skladu sa zabrinjavajuće iskrivljenim i gotovo grotesknim pumpanjem indijskih vjenčanja u posljednjih desetak godina", tvrdi pisac i komentator Santosh Desai za BBC. - To je dio veće promjene koja se događa. Prije generaciju ili dvije o bogatstvu se šaputalo. Danas se o bogatstvu mora govoriti što je moguće glasnije. Čak i ako to uzmemo u obzir, razmjer ovog vjenčanja čini ga izuzetkom - zaključio je.

Zahvaljujući ogromnom poslovnom carstvu - od nafte, telekomunikacija, farmacije, tehnologije i mode do hrane - Ambanijevi su sveprisutni u Indiji i njihovi su životi predmet intenzivne fascinacije i javnog interesa. Iako su ljudi u Indiji dobro upoznati s golemim bogatstvom i moći obitelji Ambani, postoje mnogi izvan zemlje koji do ovog vjenčanja nisu bili svjesni razmjera njihovog bogatstva. To se promijenilo u ožujku, kada je Mukesh priredio trodnevnu zabavu povodom vjenčanja svog sina Ananta.

Svečanosti su održane u obiteljskom rodnom gradu Jamnagaru u zapadnoj državi Gujarat, gdje se također nalazi Ambanijeva rafinerija nafte - najveća na svijetu. Prisustvovalo je oko 1200 gostiju, uključujući vlasnika Facebooka Marka Zuckerberga i Billa Gatesa iz Microsofta. Zabava je započela večerom koja je održana u stakleniku posebno izgrađenom za tu priliku. Zapanjujuća građevina dizajnom podsjeća na Palm House, kristalnu zgradu u viktorijanskom stilu smještenu u botaničkom vrtu u Brookylnu, omiljenom mjestu gospođe Merchant dok je bila studentica u New Yorku. Nakon gozbe uslijedio je nastup globalne glazbene superzvijezde Rihanne, a na viralnim snimcima moglo se vidjeti obitelj Ambani kako se s pjevačicom druži na pozornici.

Deseci specijaliziranih kuhara kroz večer su posluživali oko 2000 pažljivo odabranih jela iz cijelog svijeta gostima smještenim u luksuznim šatorima, s osobnim vizažistima i stilistima na usluzi. Buduća mladenka nosila je nekoliko posebno izrađenih odjevnih kombinacija, uključujući dvije duge svadbene svilene suknje - jednu optočenu s 20 tisuća Swarovski kristala i drugu za čiju je izradu navodno trebalo preko pet tisuća sati, te ružičastu verziju Versaceove haljine koju je 2022. nosila glumica Blake Lively na Met Gali. Mladoženja je uglavnom nosio odjeću marke Dolce & Gabbana i pokazivao svoj 1,5 milijuna dolara vrijedan Richard Mille sat.

Podsjetimo, na uvodnoj zabavi održanoj prije nekoliko dana u Mumbaiju pjevao je i Justin Bieber. Pjevač je pred samom kremom indijskog društva izvodio svoje hitove, između ostalih 'Love Yourself', 'Peaches', 'Sorry' i 'Baby', prvu pjesmu koja je na popularnoj platformi YouTube dosegla brojku od milijardu pregleda. O pojedinostima ove svečanosti ubrzo su se raspisali indijski mediji, a spominju se i vrtoglavi novčani iznosi. Kako piše Times Entertainment, Kanađanin je za ovaj nastup zaradio nevjerojatnih 10 milijuna dolara.

Bieber nije jedini izvođač koji će posjetiti Indiju kako bi pjevao za obitelj Ambani. Anant i Radhika uoči vjenčanja organiziraju luksuzne događaje na kojima se u sljedećim danima očekuju imena poput Drakea, Adele ili Lane Del Rey. Prije Biebera na jednoj od svečanosti nastupila je Rihanna, a nakon nje i Andrea Bocelli, Katy Perry i drugi.

