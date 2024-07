Justin Bieber pjevao sinu najbogatijeg Azijca: Od iznosa koji je zaradio vrti se u glavi

Svjetska glazbena zvijezda Justin Bieber privatne nastupe održava samo za odabrane ljude, a jedan od takvih zasigurno je Anant Ambani, najmlađi sin indijskog biznismena i tajkuna Mukesha Ambanija, koji se smatra najbogatijim čovjekom u Aziji. Naime, Bieber je pjevao na uvodnoj zabavi održanoj u Mumbaiju, a povod je vjenčanje Ambanija mlađeg s partnericom Radhikom Merchant.

Pjevač je pred samom kremom indijskog društva izvodio svoje hitove, između ostalih 'Love Yourself', 'Peaches', 'Sorry' i 'Baby', prvu pjesmu koja je na popularnoj platformi YouTube dosegla brojku od milijardu pregleda. O pojedinostima ove svečanosti ubrzo su se raspisali indijski mediji, a spominju se i vrtoglavi novčani iznosi. Kako piše Times Entertainment, Kanađanin je za ovaj nastup zaradio nevjerojatnih 10 milijuna dolara. Ako ovaj iznos usporedimo s njegovim uobičajenim zahtjevima za nastupe sličnog karaktera, riječ je o cifri i do tri puta većoj nego inače.

Bieber nije jedini izvođač koji će posjetiti Indiju kako bi pjevao za obitelj Ambani. Anant i Radhika uoči vjenčanja, koje će se održati 12. srpnja, organiziraju luksuzne događaje na kojima se u sljedećim danima očekuju imena poput Drakea, Adele ili Lane Del Rey. Prije Biebera na jednoj od svečanosti nastupila je Rihanna, a nakon nje i Andrea Bocelli, Katy Perry i drugi.

Podsjetimo, Justin i njegova supruga Hailey Baldwin Bieber ranije ove godine su otkrili kako očekuju prvo dijete. Par je vijest objavio na Haileynom Instagramu, podijelivši slatki video,kao i slike s profesionalnog snimanja fotografija koje su najvjerojatnije nastale na obnovi zavjeta. Na fotografijama se vidi trudnički trbuh 27-godišnje manekenke.

Hailey i Justin bili su vrlo otvoreni o tome da žele imati djecu i da ih žele imati mlade, a Hailey je govorila o osnivanju obitelji još 2021. - Uvijek smo znali da smo usklađeni oko onoga što želimo u našoj budućnosti - rekla je za ELLE. - Razgovarali smo o tome da se želimo udati mladi i imati obitelj mladi i graditi život. Čak i prije nego što smo znali da želimo biti jedno s drugim - otkrila je.

Inače, par je u braku već šest godina i ovo im je prvo dijete. Par je izrekao 'sudbonosno da' u sudnici u New Yorku 2018., a svadbeno slavlje organizirali su u Blufftonu 2019. godine. Bieberovi su kroz svoj bračni život imali teških trenutaka, a jedan od njih je i manekenkin moždani udar o kojem je svojedobno progovorila na svojem YouTube kanalu.

