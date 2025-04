Vedrana Rudan ovo poručuje jednoj saborskoj zastupnici: Žena je jednostavno bahata, bešćutna i sita

Spisateljica Vedrana Rudan u svom novom blogu osvrnula se na izjave saborske zastupnice Marijane Petir koja je na svom Facebook profilu pozvala građane da uoči ovih blagdana "kupuju domaće i lokalno proizvedene poljoprivredne proizvode u količini koja im je potrebna i da podijele s onima koji su u potrebi". - Kako pisanica i blagdanskog stola nema bez jaja, a proizvođači upozoravaju da na naše tržište stižu jaja iz trećih država, zatražila sam informaciju od Državnog inspektorata o nadzoru jaja iz uvoza koja predstavljaju nelojalnu konkurenciju domaćim proizvođačima - napisala je Petir na svom Facebooku i podijelila link na članak na svojoj internetskoj stranici gdje je sve detaljnije objasnila.

Rudan je u svom blogu odlučila napisati što misli o ovom pozivu Marijane Petri da se kupuje domaće i lokalno i na Facebooku je podijelila svoj blog uz ovaj opis: Gospođa milijunašica pojma nema kako živi sirotinja, ali se sramotno usuđuje zamjerati joj razbacivanje hranom. - Petir je godinama u politici. 2020. je u svojoj imovinskoj kartici prijavila ušteđevinu od 700.000 eura. Objasnila nam je kako ih je stekla poštenim radom vukući se po hodnicima sabora i Europskom parlamentu. Naravno da gospođa koja danas na računu ima mnogo više pojma nema kako građani Hrvatske nemaju čime pomagati hrvatske proizvođače hrane jer ne mogu pomoći ni sebi. Ne bi li ona i njezine kolege političari trebali urediti Hrvatsku tako da nitko ne treba crkavati od gladi a još manje svoju sirotinju dijeliti sa još većom sirotinjom? Gospođa milijunašica pojma nema kako živi sirotinja, ali se sramotno usuđuje zamjerati joj na razbacivanje hranom. - napisala je Rudan u svom blogu.

Dodala je kako predlaže saborskoj zastupnici Petir da za Uskrs isprazno svoje račune i novac koji ima podijeli onima koji nemaju dovoljno od banki hrane do bolnica, škola....- Ona će svojim turbo uspješnim neradom uskoro doniranu lovu vratiti na svoje račune, u tome se izvještila. To neće napraviti. Onda neka prestane srati i nuditi sirotinji recepte kako biti domoljub, sit i plemenit. Ni to neće učiniti. Žena je jednostavno bahata, bešćutna i sita. A mi? Mi smo sretni i veseli. Uskoro će Uskrs. Ima li veće sreće nego podijeliti jedno jaje na tri i pol milijuna kretena? - poručuje Rudan u svom novom tekstu.

GALERIJA Pogledajte kako se kroz godine mijenjala Blanka Vlašić