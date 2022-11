Bivši britanski ministar zdravstva nakon ostavke ulazi u reality: U džungli će okružen zmijama jesti insekte

Bivši britanski ministar zdravstva Matt Hancock (44) tu je dužnost obnašao četiri godine, od 2018. godine do 2021. godine kada je dao ostavku iz vlade nakon što je snimljen kako ljubi savjetnicu, kršeći tako pravila karantene.

Ostao je član vladajuće Konzervativne stranka, no i ona ga je suspendirala i to zbog toga što se sada prijavio u reality show sniman u džungli "I'm a Celebrity... Get me Out of Here".

- Nakon razgovora s Mattom Hancockom, razmotrio sam situaciju i vjerujem da je ovo dovoljno ozbiljna stvar da opravdava suspenziju - rekao je u utorak glavni savjetnik stranke Simon Hart.

Hancock će se pridružiti u realityju pop pjevaču Boyu Georgeu, bivšem engleskom igraču ragbija Mikeu Tindallu i engleskoj nogometašici Jill Scott. Naime, u realityju se slavne osobe suočavaju s brojnim izazovima džungle, poput jedenja insekata u mnoštvu zmija oko sebe, i slično.

A kao i njegova stranka, slično su reagirali i u West Suffolku, istočnoj Engleskoj - području koje Hancock predstavlja u parlamentu. Zamjenik predsjednika lokalne konzervativne udruge Andy Drummond rekao je da se 'veseli što će Matt pojesti penis klokana', piše PA Media.

Podsjetimo, sa suprugom Ginom Coladangelo (45) boravio je u Splitu prošle godine, no supruga ga je nakon afere ostavila, a on dao ostavku.

