Bivši član 'Sex Pistolsa' John Lydon neće predstavljati Irsku na Euroviziji

Bivši pjevač Sex Pistolsa John Lydon (67), poznatiji kao Johnny Rotten, ove je godine pokušao doći do nastupa na Euroviziji. Naime, John se prijavio na irski izbor za predstavnika na Euroviziji, ali nije uspio. Rotten je nastupio sa svojim bendom Public Image Limited, poznatih kao PIT, s pjesmom 'Hawaii' koju je posvetio svojoj supruzi Nori koja boluje od Alzheimera i htio je njome podići svijest o toj bolesti. Međutim, irske će boje na Euroviziji predstavljati bend Wild Youth, kojemu bi ovo trebao biti svojevrstan probitak na scenu.

John je sa svojim bendom na kraju završio tek na četvrtom mjestu, a uoči nastupa rekao je kako je dosta zabrinut zbog moguće pobjede jer bi to značilo da će jedno vrijeme morati biti razdvojen od supruge Nore, koja živi s njim i obitelji u Los Angelesu.

Inače, pjesma govori o glazbenikovom sjećanju na jedan od njihovih najsretnijih trenutaka tijekom boravka na Havajima.

- Pjesma je posvećena svima koje prolaze kroz teške trenutke u životu s osobom do koje ima je najviše stalo. To je također poruka nade da na kraju ljubav pobjeđuje sve – opisao je Lydon pjesmu.

Ovogodišnji domaćin natjecanja jest Liverpool u ime Ukrajine, a finale je zakazano za subotu 13. svibnja. Dvije polufinalne večeri odvijaju se prije toga i to 9. i 11. svibnja, a otkriveno je i koje zemlje će nastupiti u kojoj. Slučajnim izvlačenjem papirića odlučeno je da će se Hrvatska natjecati u prvom polufinalu, a iste te večeri za prolazak u finale borit će se još i: Srbija, Irska, Latvija, Malta, Norveška, Portugal, Azerbajdžan, Češka, Finska, Izrael, Moldavija, Nizozemska, Švedska i Švicarska.U drugom polufinalu natječu se: Slovenija, Armenija, Belgija, Cipar, Danska, Estonija, Grčka, Island, Rumunjska, Albanija, Australija, Austrija, Gruzija, Litva, Poljska i San Marino.

Inače, mnoge zemlje još nisu izabrale predstavnike za ovo natjecanje, a među njima je i Hrvatska. Dora, naš izbor za pjesmu koja će nas predstavljati u Liverpoolu na rasporedu je 11. veljače, a natječe se ovih 18 kandidata. Pobjednik Dore iz 2020. godine, Damir Kedžo ponovno se prijavio s pjesmom 'Angels and Demons', mlada pjevačica i glumica Meri Andraković pjeva 'Bye, bye blonde', tu je i Martha May s pjesmom 'Distance', Tajana Belina nastupa s pjesmom 'Dom', Đana s 'Free falin'', Boris Štok pjeva 'Grijeh'. Za nastup u Liverpoolu bore se i Maja Grgić s pjesmom 'I still live', Patricia Gasparini 'I will wait', Krešo i Kisele kiše pjevaju 'Kme kme', Eni Jurišić 'Kreni dalje', a The Splitters 'Lost and found'. Za pobjedu na Dori bore se i Yogi s pjesmom 'Love at first sight', Let 3 i 'Mama Šč!', Detour i 'Master Blaster', Hana Mašić i 'Nesreća', Harmonija Disonance i 'Nevera', Barbara Munjas i 'Putem snova' te Top oft he pops i Mario 5reković s 'Putovanjem'.

