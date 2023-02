Rok trajanja reality showa na RTL-u je kao kod prosječne paštete, nakon čega izaziva mučninu

Brak na prvu // RTL - PET KAKTUSA

Dvije do tri, maksimalno četiri godine. Toliko je otprilike rok trajanja reality showa na RTL-u. Ako malo bolje razmislimo, to je otprilike tu negdje kao i prosječna pašteta, tuna u konzervi ili kompot od breskve, koje kad se pokvare ne bi trebalo konzumirati jer nisu više dobri za zdravlje i mogu izazvati mučninu. Isto kao i RTL-ovi realityji. Zvuči pregrubo? Samo istinito, a primjeri se samo nižu. Sjetimo se, recimo, prvog pobjednika Big Brothera iz 2004. godine. Bio je to simpatični natjecatelj Saša Tkalčević, obiteljski čovjek za kojeg se onako familijarno, od srca navijalo. I ostali su natjecatelji postali miljenici publike, dijelili su se njihovi posteri, a snimili su čak i božićnu pjesmu zarazne melodije koju su ljudi pjevušili. Sve u svemu, bio je to baš simpatični televizijski format, ni nalik onome u što se pretvorio samo nekoliko sezona kasnije, kada je u svojim regionalnim inačicama postao glavni izvor skandala, tračeva i lakrdije.

U "Večeri za 5" nekad je i kuhanje bilo važno, tu je i "Ljubav je na selu", koja je davnih dana bila emisija koja se nije izrugivala s natjecateljima i radila cirkus. Bilo je to vrijeme kada su se u taj show prijavljivali obični ljudi u potrazi za ljubavi od kojih su mnogi na kraju završili u braku. Onda "Gospodin savršeni"… u redu, to možda nije dobar primjer s obzirom na to da je taj show od samog početka i kao koncept i kao izvedba kriminalan.

A sada je "Brak na prvu", koji se čak ne promovira kao reality, nego kao "sociološki eksperiment", najnovija žrtva. I ta je emisija također prve dvije sezone izdržala kao sasvim zanimljiv materijal, a svaka je sezona rezultirala i barem s jednim uspješnim brakom. No treća je sezona, koja se počela emitirati prošlog tjedna, već u prvim epizodama pokazala da se RTL odlučio za malo drugačiji pristup. Treba priznati kako dio kandidata uistinu izgleda zanimljivo i dobronamjerno, no isto tako je činjenica da su uz njih u show uvedeni i sudionici čiji je cilj očito raditi cirkus, a pojavilo se u prvim epizodama i nekoliko "profesionalnih reality sudionika", što je valjda pristojan naziv za ljude koji idu od showa do showa i rade skandale. I onda baš njih RTL najviše naglašava, a pristojni sudionici dobivaju manju minutažu. Jer to očito donosi klikove i komentare na društvenim mrežama, ali što je s ugledom?

Pametan kao vrana, hrabar kao jež // HRT 1 - ČETIRI RUŽE

Dok se neki s godinama kvare, Robert Knjaz i njegova ekipa redovito pokazuju što znači držati kvalitetu. Ovaj put to čine drugom sezonom zabavno dokumentarne emisije o divljim životinjama koje je zapravo nastavak serijala o domaćim životinjama "Pametan kao kokoš, tvrdoglav kao magarac", a emitira se trenutno na prvom programu HRT-a. Vrijeme je zapravo da se postavi pitanje postoji li tema o kojoj Knjaz ne može napraviti dobar televizijski sadržaj. Jer s jedne strane zabavno-poučna emisija o životinjama zvuči pomalo bizarno, a s druge strane je toliko dobro napravljena da čovjek sam sebe iznenadi što uza sve filmove i serije na televiziji ne može prestati gledati emisiju o medvjedu. I tako nakon putopisnih avantura, nogometa, osjećaja i hrvatskih velikana, Knjaz samo podiže letvicu.

Igra prijestolja // HRT 3 - ČETIRI RUŽE

U isto vrijeme dok je na RTL-u "Brak na prvu", na Trećem programu HRT-a je jedan od najboljih televizijskih sadržaja ikada nastao u povijesti televizije. Stoga, dragi gledatelji, ne bilo vam teško promijeniti program, nećete požaliti. Jest da je riječ o reprizi, ali u slučaju "Igre prijestolja" vrijedi i nikada nije kasno saživjeti se sa svijetom George R. R. Martina. I molim bez nepotrebnih stereotipa o "zmajevima" i "mrtvacima", jer "Igra prijestolja" je priča puno veća od uskogrudnih predrasuda onih koji joj nikada nisu ni dali priliku.

Na granici // NOVA TV - TRI KAKTUSA

Nova TV je tijekom godina svoj udarni termin definirala emitiranjem domaće produkcije, uglavnom serija koje bismo pristojno mogli smjestiti u rubriku "Tko voli, nek' izvoli". Realno, ne radi se baš o visokobudžetnom materijalu za nagradu Emmy, ali recimo da se te serije odlikuju humorom koji očito dijelu gledatelja odgovara, i to treba poštovati. Ipak, treba se itekako zapitati nad odlukom Nove TV da u prime timeu repriziraju epizode "Na granici", i onda još te epizode na društvenim mrežama brendiraju kao da su nešto novo i inovativno. Nimalo originalno!