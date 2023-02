Falco je bio velika zvijezda 80-ih, tragično je preminuo prije točno 25 godina

Ako ste odrastali u 80-ima i kupovali popularni njemački Bravo magazin, zasigurno je i vaš zid krasio megaposter Johanna Hölzela, poznatijeg kao Falco, tada najveće europske zvijezde, čiji hitovi poput "Rock Me Amadeus", "Jeanny" i "The Sound Of Musik" nisu silazili s vrhova top lista. Falco je tragično preminuo na današnji dan prije 25 godina, u stravičnoj prometnoj nesreći u Dominikanskoj Republici. Imao je samo 40 godina.

Falco se 19. veljače 1957. rodio kao Johann Hölzel u radničkoj četvrti Beča. Zanimljivo je da je njegova majka nosila trojke, od kojih je dvoje pobacila (što se zna desiti s dizygotic trudnoćama) pa je Falco rekao kako je često zamišljao sliku "tri duše u jednoj maternici, zvuči dosta dramatično, no ponekad ih osjećam. U mom raspoloženju. Ili sam jako gore ili jako dolje".

Falco je želio biti pop zvijezda od rane dobi pa je sa 16 godina pohađao je Bečki konzervatorij ali je tamo bio frustriran i uskoro je otišao. Njegova majka inzistira da se zaposli ali i to je trajalo samo kratko vrijeme pa odlazi u vojsku.

Krajem sedamdesetih u Beču je postao nezaobilazan dio bečkog noćnog života , koji je uključivao ne samo glazbu nego i striptiz, performanse i opću atmosferu satiriziranja politike i slavljenja kaosa. Svirao je bas gitaru u nizu bendova pod raznim pseudonimima, uključujući "John DiFalco".

Nakon što je Falco postao solo-umjetnik, nastavio je stvarati svoju glazbu na tekstove Roberta Pongera. Na prvom singlu je bila stvar "Der Kommissar" za koju je i sam Falco mislio da je osuđena na propast na međunarodnom tržištu jer je njemačka pjesma o konzumaciji droga koja kombinira rap stihove s pjevanim zborom. Iako se počeo probijati u Americi, rap je još uvijek bio prilično rijedak u zapadnoj Europi u to vrijeme. Pjesma je postigla brojni uspjeh u Njemačkoj, Francuskoj, Italiji, Španjolskoj i Japanu itd.

Iako se "Der Kommissar" nije probio u Velikoj Britaniji i SAD-u, britanski rock bend After the Fire snima pjesmu s novim -engleskim tekstom i dolazi na peto mjesto Billboard Hot 100 u SAD-u.

Falco i Ponger vratili su se u studiju 1983. godine snimajući Falcojev drugi album Junge Römer (Young Romans) . Bio je to težak projekt, jer su dvojica umjetnika osjećala neizmjeran pritisak da se podudaraju s njihovim prethodnim uspjehom, a proces snimanja bio je pogođen kašnjenjem. Junge Römer objavljen je 1984. godine. Iako je glazbeni spot za singl "Hoch wie nie" (Higher Than Ever) emitiran na TV-u s najboljim vremenom u Austriji, nije zanemario interes na međunarodnoj razini.

"Junge Römer", album, snimljen je samo u Austriji gdje je otišao na broj jedan. Naslovna pjesma i glavni singl "Junge Römer" (Mladi Rimljani) nisu uspjeli ponoviti uspjeh "Der Kommissar". Falco je počeo eksperimentirati s tekstovima engleskog jezika. Nakon razilaska s Pongerom i kao tekstopisce angažira braću Roba i Ferdija Bollanda iz Nizozemske. Falco snima " Rock Me Amadeus ", djelomice inspiriran filmom Amadeus , a pjesma je postala svjetski hit 1986. godine. Ovaj put je dosegao broj 1 u SAD-u i Velikoj Britaniji, donoseći mu ogroman uspjeh na tom tržištu. Pjesma je ostala na vrhu ljestvice Billboard Hot 100 tri tjedna, a njegov album, Falco 3, bio također na vrhu Billboardove ljestvice albuma. Falco 3 vrhunac je na broju 18 na top ljestvicama R & B / Hip-Hop albuma.

"Jeanny", treće izdanje s albuma Falco 3 , donijelo je izvođača na vrh ljestvice diljem Europe. Vrlo kontroverzno kada je pušten u Njemačku i Nizozemsku, priča o "Jeannyju" ispričana je s gledišta mogućeg silovatelja i ubojice. Nekoliko DJ i radio postaja odbile su puštati tu baladu, koja je zanemarena u SAD-u, iako je postala ogroman hit u mnogim europskim zemljama i nadahnuo nastavak njegovog sljedećeg albuma.

Godine 1986, izdat je album "Emotional". Pjesme na albumu su bile " Coming Home (Jeanny Part II, jedna godina kasnije) ", "Kiss of Kathleen Turner " i "Kamikaze Capa", napisana kao priznanje pokojnom fotoreporteru Robert Capa . "The Sound of Musik" bio je drugi međunarodni uspjeh, i američki plesni hit, iako nije uspio dospjeti na američke pop ljestvice.

Godine 1987. otišao je na svjetsku turneju koja završava u Japanu. U istoj godini pjevao je duet s Brigitte Nielsen, "Body Next To Body"; singl je bio Top 10 hit u germanskim zemljama. Album "Wiener Blut" (Bečka krv) objavljen je 1988. godine, ali nije dobio puno publiciteta izvan Njemačke i Austrije.

Falco i Isabella Vitković dobili su kćer Katharinu Biancu Vitković 1986. godine a oženili se nakon dvije godine, ali je njihov odnos bio "ljubav-mržnja", kako to opisuje Katharina. Brak je bio kratak. Falco je vjerovao da je Katharina bila njegova biološka kćer dok dokazivanje očinstva nije pokazalo drugačije kad je imala sedam godina. Nakon ove objave, Katharinina je veza s njezinim ocem postala napeta. Iako su ostali u kontaktu, uzela je prezime majke. Katharina je imala 12 godina kad je Falco umro a 2008. godine objavila je knjigu pod nazivom "Falco rat mein Vater" (Falco je bio moj otac).

Od ranih 1990-ih Falco je živio u Dominikanskoj Republici, gdje je radio na svom posljednjem albumu od 1995. do 1998. godine. Out Of The Dark (Into The Light) objavljen je posthumno 27. veljače 1998. u Europi i svijetu u ožujku. Na prvom je mjestu u Austriji 21 tjedan.

Umro je od teških ozljeda u prometnoj nesreći 13 dana prije svog 41. rođendana, kada se njegov Mitsubishi Pajero sudario s autobusom na cesti koja je povezivala gradove Ville Montellano i Puerto Plata u Dominikanskoj Republici. Utvrđeno je da je bio pod utjecajem alkohola i kokaina. Njegov Pokopan je na Bečkom središnjem groblju.

Njegov menadžer i najbolji prijatelj Hans Reinisch nakon 19 godina odlučio je progovoriti o tome što je zaista stajalo iza tragične smrti pjevača. "Bio je nesretno zaljubljen. Oko šest tjedana prije nesreće upoznao je lokalnu djevojku Selinu koja je živjela u obližnjem mjestu Cabarete. Falco se čak preselio da bi joj bio bliže, no njezin otac, načelnik tog mjesta, bio je protiv njihove veze. Zbog Falcove divlje prošlosti zabranio je da se viđaju, a ona je poslušala oca. Falco je zbog toga ponovno počeo konzumirati narkotike, iako je prije toga bio čist pune dvije godine. Prije nesreće, tri dana u komadu je pio i drogirao se", rekao je u dokumentarcu Kabela 1.

VIDEO Slavni Hrvati napustili su gradove i pronašli bolji život na selu: 'Kad dođeš tu, sve ti stane'