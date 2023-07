Bivše Victorijine anđelice otkrile istinu: 'Sve je bilo lažno, ni obitelj nas nije mogla prepoznati'

Bivše Victorijine anđelice, slavne manekenke Jasmine Tookes (32) i Josephine Skriver (30) gostovale su u podcastu "Real Pod" gdje su pričale o svojoj karijeri, a priznale su da se ponekad ni one same nisu mogle prepoznati gledajući svoje fotografije.

Govorile su o svojim iskustvima opisujući stvarnost modne industrije i ulogu društvenih medija u tom svijetu iz mašte koji ona stvara. Tookes i Skriver s vremenom postale nerazdvojne prijateljice.

- Potpisale smo ugovore baš kad su eksplodirali društveni mediji. Dakle, svi su nas znali po onoj glamuroznoj strani, ali i znali su da su potrebna dva i pol sata za frizuru i šminkanje, da radiš s osobnim trenerima, mogli su vidjeti što je sve potrebno da bi se to radilo. Postojala je, dakle, mogućnost odvesti ljude iza kulisa i pokazati realniju sliku sebe - ispričala je Skriver i dodala da joj se činilo da su ljudi zahvaljujući društvenim mrežama preko noći postali opsjednuti modelima i svakim detaljem njihova života. Ispričala je i detalj da su čak ljudi htjeli znati kakvu pastu za zube koristi.

Ona je svoje društvene mreže koristila kako bi javnosti pokazala koliko je vremena i truda potrebno da bi održala svoju figuru i bila model, jer je javnost pretpostavljala da je sve to "tako jednostavno". Tookes je ispričala i kako još uvijek, gotovo svaki dan, može pročitati komentare fanova na Instagramu koji joj govore kako je ona "uvijek dotjerana" i "savršena".

- No, to je samo jedna verzija mene. Da me vidite ujutro kada se budim, kod kuće, ili usred dana dok hodam okolo u odjeći koju je moja beba ispljuckala, bez šminke... To je moj pravi život - rekla je Tookes.

Skriver je priznala da je bila uvjerena kako svi znaju da su fotografije "šarena laž", da su stilizirane, da su modeli našminkani, retuširani sve do točke neprepoznatljivosti.

- Stajala bih pokraj velikih reklamnih panoa na ulici, mogla sam stajati tamo 30 minuta i nitko me ne bi mogao povezati s osobom na panou. Da, ni ne izgledam kao na nekim svojim fotografijama. Čak mi je i mama koji put rekla: "Jesi li to ti? Nisam ni znala da možeš ovako izgledati.‘ - ispričala je.

- Ljudi ne shvaćaju koliko se radi na fotografijama, koliko su one uređene. A to neshvaćanje je nevjerojatno jer je toliko očito, posebno kada se osvrnete na naše stare kampanje za Victoria‘s Secret - složila se Tookes

