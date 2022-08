Bivša Viktorijina anđelica partijala u Beogradu, pozirala je s popularnom pjevačicom i uzela mikrofon u ruke

Svjetski poznata manekenka i bivša Viktorijina anđelica Alessandra Ambrosio (41) nakon odmora u Crnoj Gori gdje se družila i s našom najpoznatijom navijačicom Ivanom Knoll zaputila se u Beograd gdje su je jučer snimili fotografi dok je u društvu kćeri Anje Louise (13), sina Noah Phoenixa (10) i prijatelja razgledavala centar grada.

Nakon što se smjestila u hotel u centru grada prisustvovala je rođendanskoj proslavi poznatog srpskog PR stručnjaka Milana Blagojevića. Na su bile brojne poznate osobe, a fotografije s manekenkom na svom je Instagram profilu podijelila i pjevačica Seka Aleksić. Obje su očarale u elegantnim crnim haljinama, a pjevačica je uz zajedničku fotografiju napisala ''nevjerojatna žena''.

Pjevačica je za glazbenika otpjevala nekoliko pjesma, a dobro raspoložena Alessandra u jednom trenutku također je uzela mikrofon u ruke i zapjevala pred svima.

Foto: Antonio Ahel 17, August, 2022, Belgrade - Brazilian model, actress, fashion designer, businesswoman and TV personality Alessandra Ambrosio is with her family in Belgrade, and she used the day to walk around Knez Mihailov Street and the city center. Noah Phoenix Ambrosio Mazur, Alessandra Ambrosio. Photo: Antonio Ahel/ATAImages 17, avgust, 2022, Beograd - Brazilska manekenka, glumica, modna dizajnerka, poslovna zena i tv lice Alesandra Ambrosio je sa porodicom u Beogradu, a dan je iskoristila da proseta Knez Mihailovim ulicom i centrom grada. Photo: Antonio Ahel/ATAImages Photo: Antonio Ahel/ATAImages/PIXSELL Novinari Informera uhvatili su je u zračnoj luci Nikola Tesla, a manekenka im je kazala kako je let iz Crne Gore prošao u redu. Dodala je da ne zna ništa reći na njihovom jeziku i ne poznaje zemlju. Na pitanje zna li što je rakija, odgovorila je potvrdno i dodala kako je jaka i da ju je probala tijekom odmora u Crnoj Gori.

