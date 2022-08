Objavljen je datum posljednjeg ispraćaja Mislava Bage, a poznato je kada i gdje će se održati komemoracija

Komemoracija preminulog višestruko nagrađivanog novinara, reportera i urednika Nove TV Mislava Bage održat će se u ponedjeljak u 11 sati, dvorana Blagoje Bersa Muzičke akademije u Zagrebu, a posljednji ispraćaj će biti u utorak u 14 sati na Krematoriju, javlja Nova TV. Mislav Bago preminuo je u 49. godini, a redakcija Nove TV shrvana je zbog preranog odlaska njihovog dragog kolege i prijatelja koji je ostavi veliki i neizbrisiv trag u hrvatskom novinarstvu. Novinarsku karijeru započeo je kao novinar-istraživač na HRT-u u redakciji TV parlamenta.

Specijalizirao se u unutarnjoj politici za rad Vlade i Hrvatskog sabora te je do danas, kao novinar, pratio više od 30 izbora u Republici Hrvatskoj. Bio je urednik emisije Otvoreno od 2006. do 2008., a godinu kasnije postaje urednik i reporter na Novoj TV. Od početka sudjeluje u svim važnim projektima informativnog programa, od predsjedničkih, parlamentarnih i lokalnih izbora do izbora za Europski parlament, prati sve značajne društvene i političke događaje u zemlji, kao i važne događaje u inozemstvu poput američkih izbora ili zbivanja u institucijama Europske unije. Dobitnik je niza novinarskih nagrada, a 2013. godine ga je Europski pokret BiH proglasio regionalnim novinarom godine. Nagradu Marija Jurić Zagorka HND-a dobio je 1998. za najbolju reportažu te 2003. i 2006. za najbolji intervju, nagradu Novinar godine 2006. za seriju intervjua s bivšim premijerima Ivom Sanaderom i Ivicom Račanom.