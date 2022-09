Bivša kandidatkinja vraća se u show: Njena transformacija je nevjerojatna, pala je ispod 75 kg i više ne izgleda ovako

Mirna Posavec, kandidatkinja četvrte sezone emisije ''Život na vagi'', na Instagramu često objavljuje fotografije iz privatnog života na Instagramu. Njen veliki gubitak kilograma i ustrajnost da promijeni svoj život mnogima služi kao inspiracija. Upravo zbog toga je postala i član tima showa 'Život na vagi' te se ovaj put našla u ulozi asistentice produkcije koja je zadužena za kandidate.

Što točno radi objasnila je za RTL.

- Bavim se njihovim izazovima i potrebama na svakodnevnoj bazi.

Otkrila je i kakve savjete daje kandidatima.

- Najčešće pitanje je bilo što sam ja radila u kući (a i nakon izlaska) da bih skinula tolike kile. Uglavnom objašnjavanje mog puta korak po korak. I često mi dolaze s pitanjima kad naiđu na neku prepreku koju ne znaju sami prijeći. Razumijem ih u potpunosti jer je najlakše pitati osobu koja je to prošla pa zna o čemu priča.



Podsjetimo, bivša kandidatkinja 'Života na vagi' je nedavno otkrila kako joj povratak starim navikama nije opcija.

- I samoj sebi se nekad čudim kako sam od osobe koja je uvijek od svega odustajala došla na to da ne odustajem. Mislim da je stvar u tome što ne želim ostati bez svega što sada imam i što mogu, a prije me težina sprječavala. Pokušajte biti karakter, kontrola porcija. Morate paziti što i koliko jedete, za početak tri treninga tjedno, piti dovoljno vode i spavati - otkrila je Mirna. Inače, krajem listopada prošle godine pala je ispod 75 kilograma. Mirna je na prvom vaganju imala nešto više od 135 kilograma, a do danas je skinula čak 60 kg. Svojim primjernom nastoji potaknuti i druge na promjenu pa tako na društvenim mrežama često objavljuje fotografije iz teretane, a pratiteljima dijeli i savjete vezane za zdravu prehranu. Krajem prošle godine pohvalila se i da je postala instruktorica fitnessa.

"Instruktorica fitnesa u teretani. Moja nova titula. Smjer koji sam odabrala ušavši u show "Život na vagi", smjer je od kojeg nisam i neću odustati jer se tu osjećam kao doma. Odgovara mi istraživanje i stalna nadogradnja znanja, a svaku novu informaciju isprobavam na sebi da vidim djeluje li. Drukčije se baš i ne može naučiti, nego jednostavno probati, probati i probati. Živi sam dokaz da se sve može kad se hoće. Pa čak i preokrenuti život naopačke", napisala je tada Mirna na Instagramu.

