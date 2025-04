Biste li je prepoznali? Bila je fatalna plavuša, a danas bježi od kamera i izgleda potpuno drugačije

Bridget Fonda, potomak ugledne glumačke obitelji koja je dala velikane poput njezine tete Jane i djeda Henryja, nekad je bila cijenjena glumica poznata po svojoj plavoj kosi. Povukla se iz glume nakon prometne nesreće, udaje za kompozitora Dannyja Elfmana i rođenja sina Olivera. Nedavno je 61-godišnja Fonda primijećena na aerodromu u Los Angelesu, nasmijana i primjetno vitkija nego prije. Unatoč popularnosti lijeka Ozempic u Hollywoodu, mnogi smatraju da je Fonda možda odabrala prirodniji put mršavljenja kroz dijetu i vježbanje. Na njezinoj lijevoj ruci uočen je vjenčani prsten, što pobija glasine o bračnim problemima s Elfmanom koje su mediji mjesecima širili. najnovije fotografije možete pogledati OVDJE. Špekulacije o krizi u braku uključivale su i Elfmanove pravne probleme vezane uz optužbe za seksualno zlostavljanje, koje je on više puta zanijekao.

Bridget Fonda, ime koje je obilježilo filmsku scenu devedesetih godina prošlog stoljeća, bila je više od samo još jedne glumice iz slavne obitelji. Unuka Henryja, kći Petera i nećakinja Jane Fonda, Bridget je izgradila vlastitu, jedinstvenu karijeru ispunjenu intrigantnim i često nepredvidivim ulogama, prije nego što je 2002. godine naprasno nestala s javne scene, ostavljajući iza sebe brojna pitanja i status svojevrsne filmske zagonetke. Njezina priča priča je o talentu, nesigurnosti, slavi i, konačno, svjesnoj odluci o povlačenju u mirniji život.

Rođena 27. siječnja 1964. u Los Angelesu, Bridget Jane Fonda odrasla je u sjeni jedne od najpoznatijih holivudskih obitelji. Njezin otac bio je glumac Peter Fonda, majka umjetnica Susan Jane Brewer, djed legendarni Henry Fonda, a teta slavna Jane Fonda. Prvi susret s filmom imala je sa samo pet godina, pojavivši se kao statistica u kultnom filmu svoga oca, "Easy Rider" (1969.), glumeći dijete u hipi komuni. Unatoč slavnom prezimenu, interes za glumu probudio se tek kasnije, tijekom srednjoškolskih dana, nakon sudjelovanja u školskoj predstavi "Harvey". Odlučna da sama izgradi svoj put, upisala je studij glume na prestižnoj Tisch School of the Arts Sveučilišta u New Yorku te na Lee Strasberg Theatre Institute, gdje je diplomirala 1986. godine. Navodno je odbijala savjete svojih slavnih rođaka, želeći uspjeti vlastitim trudom, iako je kasnije priznala kako je uvijek uzimala u obzir faktor nepotizma pri procjeni vlastitog uspjeha.

Nakon nekoliko manjih uloga i rada u kazalištu, Bridget Fonda počela je graditi ozbiljniju filmsku karijeru krajem 1980-ih. Pojavila se u filmovima kao što su "Aria" (1987.), "Shag" (1988.) i "Skandal" (1989.), gdje je za ulogu Mandy Rice-Davies zaradila svoju prvu nominaciju za Zlatni globus za najbolju sporednu glumicu. Pravi proboj uslijedio je 1990. godine ulogom novinarke u filmu Francisa Forda Coppole "Kum III". Ta uloga otvorila joj je vrata Hollywooda, a devedesete su postale njezino desetljeće. Nizala je zapažene nastupe u filmovima različitih žanrova: od romantične komedije Camerona Crowea "Samci" (1992.), gdje je utjelovila konobaricu u potrazi za ljubavlju u Seattleu devedesetih, do psihološkog trilera "Oglas donosi smrt" (Single White Female, 1992.), gdje je glumila uz Jennifer Jason Leigh. U ovom filmu njezin lik postao je žrtva opsesivne cimerice, a njezina frizura postala je ikonična. Slijedio je akcijski triler "Put bez povratka" (1993.), američki remake filma "Nikita", te romantična komedija "Napojnica od dva milijuna dolara" (It Could Happen to You, 1994.) uz Nicolasa Cagea. Njezina karijera bila je obilježena nesvakidašnjim i eklektičnim odabirima. Kako je jedan kritičar primijetio, birala je projekte kao da je u fliperu – od romantičnih komedija do mračnih trilera, od nezavisnih filmova do blockbustera. Radila je s cijenjenim redateljima poput Bernarda Bertoluccija ("Mali Buda", 1993.), Noaha Baumbacha ("Gospodin Ljubomorni", 1997.) i Paula Schradera ("Dodir", 1997.), često u njihovim manje poznatim ostvarenjima.

Sredinom i krajem devedesetih, Fonda je dosegnula vrhunac svoje karijere, pokazujući iznimnu glumačku zrelost i svestranost. Quentin Tarantino angažirao ju je za ulogu Melanie Ralston u svom kultnom filmu "Jackie Brown" (1997.). Tarantino je izjavio da je osjećao kako Fonda u sebi nosi "divlju, lukavu stranu" koju dotad nije imala priliku pokazati. Njezina izvedba opuštene, vječno napušene djevojke sa surferskim stilom, koja ispod površine krije proračunatost, postala je jedna od najupečatljivijih u filmu. Godinu dana kasnije, briljirala je u trileru Sama Raimija "Jednostavan plan" (A Simple Plan, 1998.) kao Sarah Mitchell, supruga jednog od muškaraca koji pronalaze torbu s četiri milijuna dolara.

Njezin lik postupno se transformira iz trudne kućanice u najnemilosrdnijeg pokretača radnje, pokazujući njezinu sposobnost da utjelovi složene i mračne karaktere. Za ulogu u TV filmu "In the Gloaming" (1997.) zaradila je nominaciju za nagradu Emmy. Navodno joj je bila ponuđena i glavna uloga u popularnoj seriji "Ally McBeal", ali ju je odbila kako bi se fokusirala na filmsku karijeru.

Unatoč uspjehu i etabliranom statusu, Bridget Fonda počela se povlačiti s velikog platna početkom 2000-ih. Njezini posljednji značajniji filmovi bili su akcijski triler "Poljubac zmaja" (Kiss of the Dragon, 2001.) s Jetom Lijem, koji je ostvario komercijalni uspjeh, te "The Whole Shebang" (2001.). Posljednju ulogu odigrala je 2002. godine u TV filmu "Snježna kraljica". U veljači 2003. godine doživjela je tešku prometnu nesreću na autocesti Pacific Coast Highway. Izgubila je kontrolu nad vozilom koje se prevrnulo niz nasip. Iako su mediji izvještavali da je "čudom" prošla samo s lakšim ozljedama, uključujući frakturu kralješka, nesreća je očito imala značajan utjecaj.

Nekoliko tjedana prije nesreće trebala je započeti snimanje u seriji "Pravda za sve" (The Practice), no uloga je nakon nesreće dodijeljena drugoj glumici. U studenom iste godine udala se za poznatog filmskog skladatelja Dannyja Elfmana, frontmena nekadašnjeg benda Oingo Boingo. Godine 2005. dobili su sina Olivera. Od tada se potpuno povukla iz javnog života i posvetila obitelji. Njezino posljednje službeno pojavljivanje u javnosti bilo je 2009. godine na premijeri Tarantinovog filma "Nemilosrdni gadovi".

Njezin nagli odlazak iz svijeta glume, bez službenih izjava ili oproštajnih intervjua, godinama je bio predmet nagađanja i teorija na internetskim forumima. Za razliku od nekih drugih zvijezda koje su se nakon glume posvetile drugim javnim poslovima, Fonda je jednostavno – nestala. Nije bilo postupnog pada karijere; povukla se dok je još uvijek bila tražena glumica. Ipak, tragovi njezine odluke mogu se pronaći u njezinim ranijim intervjuima. Često je govorila o vlastitoj nesigurnosti i niskom samopouzdanju. "Što je s mojim niskim samopoštovanjem?", pitala se jednom prilikom.

"Pokušavam biti sretna sa svojom karijerom... ali stalno me proganja taj glas: 'Trebala bi biti bolja'." Priznala je da osjeća kako njezine fizičke sposobnosti ne mogu dostići mentalnu sliku koju ima o ulozi. Teret slavnog prezimena također je igrao ulogu. Otvoreno je govorila o nepotizmu, izjavivši kako se divi glumcima koji dolaze iz obitelji izvan industrije zabave jer su uspjeli vlastitim trudom, što si ona "ne može dopustiti".

Osjećala se malom u usporedbi s genijima, kako je rekla promovirajući film "Camilla" (1994.), povlačeći paralelu s likom glazbenice s tremom koju je glumila: "To je moj život." Njezina majka joj je, kako je ispričala u jednom intervjuu, tijekom razdoblja depresije početkom 1997. godine rekla ključnu rečenicu: "Shvatiš da ti se život neće dogoditi. Nije na tebi da ga otkrivaš. Zapravo moraš sama stvoriti svoj život." Čini se da je Bridget Fonda upravo to i učinila. Na pitanje paparazza 2023. godine hoće li se ikada vratiti glumi, pristojno, ali odlučno je odgovorila: "Ne mislim tako – previše je lijepo biti običan čovjek."

