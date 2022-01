Bila je prva Miss Hrvatske, pojavila se u spotu za pjesmu,a onda se odlučila povući iz javnosti

Elena Šuran pobijedila je na najstarijem hrvatskom natjecanju ljepote, izboru za Miss Hrvatske 1992. godine, a ušla je u povijest kao prava ljepotica koja je predstavljala Hrvatsku kao samostalnu državu na tada održanom izboru u Bocvani.

Priznala je kako titulu nije očekivala, a tada se bojala svoje konkurencije. Iako na svjetskom izboru nije ostvarila zapaženi rezultat, otvorila su joj se mnoga vrata.

Vani je na svjetskom izboru vladao veliki interes za mene. Išla sam na intervjue, nisam mislila da će me toliko intervjuirati, ali prestižne televizijske kuće htjele su intervju s Miss Hrvatske. Bilo je to važno, bilo je super, bio je to pravi red, rad i disciplina- otkrila je svojedobno Elena koja se nakon osvajanja titule nastavila baviti manekenstvom, a neko vrijeme živjela je u talijanskoj prijestolnici mode, Milanu.

Naposljetku se vratila u Hrvatsku, u svoj rodni Rovinj, a nekoliko mjeseci živjela je u Zagrebu. Mnogi je pamte i po angažmanu na televizijskom kvizu "Kolo sreće", gdje se našla uz bok Olivera Mlakara. Okušala se i kao voditeljicaizbora za Miss te se pojavila u spotu grupe ET za pjesmu "Tek je 12 sati", a potom se povukla iz javnog života i posvetila obitelji.

Udala se 1997. godine za Marka Banovića, brata Boris Banovića s kojim ima troje djece- sinove Svena i Lovru te kćer Noemi.

-Danas živim obiteljski život, razvozim djecu, sva moja pažnja usmjerena je na njih, kud oni, tu i ja- otkrila je Elena.

