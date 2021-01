Bila je jedna od najljepših holivudskih glumica a onda je unakazila lice plastičnim operacijama

Slavna holivudska glumica Melanie Griffith (63) uhvaćena je u šetnji Los Angelesom bez maske, a mnogi su primijetili kako nakon brojnih estetskih operacija njeno lice izgleda gotovo neprepoznatljivo.

Glumica je sve do prije četiri godine uglavnom poricala da je ovisna o estetskim zahvatima, a onda je u intervju za magazin Porter progovorila o operacijama i priznala je kako je zbilja pretjerala sa zahvatima.

Foto: Profimedia

- Nisam shvatila to sve dok drugi nisu počeli govoriti: O moj Bože, što je napravila?. To me jako pogodilo pa sam otišla kod drugog doktora i zamolila ga da spasi sve što je njegova kolegica zeznula. - ispričala je tada. Jedno vrijeme glumica je imala i velikih problema s alkoholom i to je utjecalo na njezin posao i kaže kako joj je jako žao zbog toga i dodaje kako je unatoč problemima s alkoholom uvijek dobro funkcionirala kao majka. - Nisam nikada ležala pijana na podu i uvijek sam se trudila biti tu za moju djecu - rekla je glumica najpoznatija po ulozi u filmu "Zaposlena djevojka" koji joj je donio nominaciju za Oscar.

Podsjetimo, iz braka s Antoniom Banderasom ima kćer Stellu, dok iz prvog braka s Donom Johnsonom ima sina Alexandera i kćer Dakotu, koja je također krenula njezinim glumačkim stopama.