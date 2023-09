Belgija ima predstavnika na Euroviziji: Thomas Mustin sudac je u drag reality showu, glumac i pjevač

Nešto više od tri mjeseca nakon što je Šveđanka Loreen došla do druge pobjede na izboru za Euroviziju, saznali smo i prvog predstavnika koji će iduće godine u Malmöu stati na veliku eurovizijsku pozornicu i pokušati ponoviti uspjeh švedske prethodnice. Njegovo pravo ime je Thomas Mustin, ima 32 godine, dolazi iz Bruxellesa i na idućem, 68. izboru za pjesmu Eurovizije predstavljat će Belgiju.

Mustin je u javnosti poznatiji po svom umjetničkom imenu Mustii pod kojim gradi glumačku i pjevačku karijeru, a odlazak na Euroviziju izborio je na internom natječaju. – Jako sam sretan i ponosan što mogu predstavljati Belgiju na sljedećem Eurosongu u Švedskoj. Bit će nevjerojatno, vidimo se – rekao je Mustii u videoisječku kojim se predstavio obožavateljima Eurovizije.

Pjesmu s kojom će predstavljati svoju zemlju još nema, a ona bi trebala nastati idućih mjeseci. U intervjuu koji je dao za flamansku televiziju VRT otkrio je da će eurovizijski singl svjetlo dana najvjerojatnije ugledati u veljači iduće godine. Jedino je sigurno da će sam raditi na svojoj pjesmi, a hoće li u tome imati pomoć tek će se doznati. Mustii napominje da želi stvoriti skladbu koju može uvrstiti i na svoj idući album i čija jedina svrha neće biti odlazak na eurovizijsko natjecanje.

– Ideja mi je da na izbor za pjesmu Eurovizije idem s nečim srodnim sebi. Ne želim lagati, želim biti iskren i autentičan. Ne želim stvarati lažnu osobu – rekao je svestrani glazbenik koji svoju sreću zbog odlaska na Euroviziju nije krio ni na društvenim mrežama.

"Ludo je, ali istinito. Imat ću čast predstavljati Belgiju na Euroviziji 2024. u Malmöu u Švedskoj. Trudit ću se pristupiti tom izazovu što intenzivnije, a istovremeno ostati autentičan i iskren bez obzira na sve", napisao je pjevač na Instagramu gdje ga trenutačno prati nešto manje od 15 tisuća ljudi.

Mustin je 2012. završio studij dramske umjetnosti na Institute des Arts de Diffusion (Louvain-la-Neuve) i netom nakon završetka studija počeo je snimati televizijsku seriju "À tort ou à raison" redatelja Alaina Brunarda. Usporedo je gradio i glazbenu karijeru. Njegov prvi singl "The Golden Age" objavljen je 2014. i uskoro je postao jedan od najemitiranijih singlova, a iste je godine potpisao i ugovor s izdavačkom kućom Kid Noize, Black Gizah Record. U devet godina na sceni snimio je i dva studijska albuma "21st Century Boy" i "The Darkest Night". Ako ipak ne pratite belgijsku glazbenu scenu, iako je on tamo poprilično velika zvijezda, teško da ste upućeni u njegovu glazbu, no njegovo lice moglo bi vam biti poznato ako večeri rado provodite uz streaming servise. Naime, Mustii je glumio u Netflixovoj seriji "The Break", koja je postigla velik uspjeh u Belgiji. U njoj je tumačio lik Kevina Fischera, a iza njega su i uloge u filmovima "Raw", "Play or Die" i "The Royal Exchange".

Upravo zahvaljujući potonjem filmu u veljači 2019. osvojio je nagradu Magritte za glumca koji najviše obećava, dok je sedam mjeseci kasnije nominiran za Prix de la critique u kategoriji muško otkriće (espoir masculin). Priznanja je nizao i na glazbenom planu. U prosincu 2016. zaradio je čak šest nominacija na dodjeli glazbene nagrade D6bels Music Awards, a nagradu je dobio u kategoriji okriće godine.

Okušao se i na kazališnim daskama, publiku je, između ostalog, oduševio i u predstavi "Romeo i Julija" ulogom Romeova rođaka Benvoglia u Theatre de Liege, a iza njega je i iskustvo u televizijskim formatima. Mustii je jedan od sudaca u "Drag Race Belgique", belgijskoj reality seriji na francuskom jeziku koja se temelji na američkoj seriji "RuPaul's Drag Race". Serija se emitira putem belgijske nacionalne televizije Tipik, a prikazuje se i na međunarodnom kanalu WOW Presents Plus.

Iako je Musti jedini dosad poznati predstavnik nadolazeće Eurovizije, mnogi su već sad uvjereni da će biti jedan od favorita zahvaljujući tome što osim glazbenog ima i glumačkog, ali i televizijskog iskustva što je jako bitno kako bi se što bolje predstavio milijunskom auditoriju i nadmašio uspjeh prošlogodišnjeg predstavnika Gustapha koji je u svibnju na završnici Eurovizije u Liverpoolu osvojio visoko, sedmo mjesto što je ujedno i prvi belgijski plasman među deset najboljih još od 2017.

Pred Mustiijem je poprilično zahtjevno razdoblje, a 2024. godina bit će mu puna obveza. Uz to što će svoju zemlju predstavljati na Euroviziji, na televizijske ekrane vraća se i u novoj sezoni "Drag Race Belgique", a glumit će i u novom filmu Michaela Blancharta "La nuit se traine" uz Romaina Durisa.

