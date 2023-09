Bahra pokazala svoju beauty rutinu: 'Izrazito volim nadjačanu osobnu higijenu'

Bahra Zahirović, kandidatkinja showa 'Ljubav je na selu', velika je ljubiteljica uređivanja. Za RTL.hr je pokazala svoju beauty rutinu - ona je jednostavna, efikasna i baš po Bahrinoj mjeri.

- Meni šminka ništa ne kvari. Tip sam žene koja voli jako do sebe držati. Kao što vidite, promijenila sam imidž. Najosobnije, prije svega, volim izrazito nadjačanu osobnu higijenu. Volim tijelo nahraniti s kremom i losionom. Jednostavno držim na sebe, rekla je Bahra. Kaže za sebe da nije gradska djevojka, odnosno da je odrasla na selu, ali kako je to ne sprječava da se uredi baš za svaku priliku.

- Žena sam sa sela, znam koje su obaveze. Ako žena živi na selu, to ne znači da se mora opustiti. Da mi netko zapovijeda, da mi kaže 'što se ti šminkaš, jesi ti gradska žena', ja bih samo rekla 'adio, ciao, rekla je.

Bahra je nedavno U razgovoru za 24 sata pričala je o sakramentu krštenja kojega je primila nedavno, a otkrila je i što je to potrebno muškarcu da osvoji njezino srce.

- Meni je važan i fizički izgled, ali još više životne osobine koje su jako bitne. U prvom redu da ima neki stas, lijepu liniju, da drži do sebe, da je dobar u duši. Važno mi je kakve ima životne navike. Pridobiti bi me moglo da ima jedan dobar pristup, da poštuje ženu i odnosi se prema njoj kao prema najvažnijoj osobi u svom životu, da zna što želi i da se postavi atraktivno u svemu. Mora biti vrhunski u higijeni, držati do sebe, da je vrijedan, marljiv. Svakom partneru koji bi bio takav, uzvratila bih čvrstu ljubav, kazala je Bahra i dodala kako bi se zbog prave ljubavi preselila čak i u inozemstvo.

- Zbog ljubavi nikad ne bih promijenila svoje čvrstine, svoj ženski ego, nema teorije da bih dala ni jedan milimetar...Volim se ponašati i držati dostojanstveno jer znam tko sam i što sam, te što od života tražim, kazala je Bahra i objasnila zašto se nedavno krstila.

- Rođena sam u Zagrebu, ali nisam odrasla ni ja, a ni moje dvije sestre, uz roditelje...Odgajane smo prema katoličkim običajima, od malih nogu smo odlazile u crkvu i u svetišta. Shvatila sam kroz cijeli moj život da je ipak dostojno prihvatiti katoličke sakramente. Zbog toga sam donijela odluku. Možda će se netko čuditi i pitati kako to nisam učinila prije...Nisam prije o tome tako ozbiljno razmišljala. Uz mene su na taj dan bile moje prijateljice Irena Slopšek i Ines Petrić. Bilo mi je drago da su mi i dalje podršku. I moji kumovi su bili divni, to je bio moj odabir. Jako sam zahvalna svima koji su podržali taj moj dan koji mi je bio najljepši i najsretniji u životu, kazala je Bahra i dodala kako još uvijek vjeruje u ljubav.

- Po mom iskustvu i gledištu te jedne situacije i atmosfere života nekog zajedničkog, to bi trebalo biti obostrano podržano, od prvih lijepih slatkih trenutaka upoznavanja pa nadalje...Sve s ljubavlju usklađivano, poštovanje, zajednički blagi kompromis u tom zajedničkom životu. Više nježnosti i pažnje - obostrano! Sramota je kad se dvije srodne duše ne mogu dogovoriti o svim situacijama kroz život na koji su se odlučili. Ako nisu spremni, bolje da ne idu dalje jer onda samo dolazi do problema. Treba puno ljubavi, razgovora, pažnje, dogovora, rekla je Bahra.

