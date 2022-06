Axl Rose je neprepoznatljiv nakon brojnih operacija, nova fotografija je izazvala komentare

Axl Rose pjevač kultnog benda Guns N' Roses novom objavom na Instagramu je opet potaknuo glasine o estetskim operacijama kojima se zadnjih godina podvrgnuo, a koje u njegovom slučaju nisu ispale baš najbolje i lice ovog 60-godišnjaka sada je neprepoznatljivo. Na službenom Instagram profilu objavljena je fotografija na kojoj Rose pozira s američkom pjevačicom Carrie Underwood s kojom je bend nastupio na festivalu u Kaliforniji, a zajedno su otpjevali hitove "Sweet Child O' Mine", "Paradise City" i "Welcome To The Jungle ".

Šešir i sunčane naočale koje Axl često nosi na koncertima i pojavljivanjima u javnosti ne otkrivaju previše njegovo lice, a sada je objavljena fotografija na kojoj je i bez šešira i marame i obožavatelji su primijetili kako je neprepoznatljiv i zapitali su se što mu se dogodilo s izgledom. Rose je priznao kako je bio na operaciji nosa i nije se zaustavio samo na tom zahvatu pa je ugradio i implantate u obraze, a bio je i na zahvatima kojima je zategnuo lice i kapke.

Izgled mu je važan pa je svojevremeno od Googlea tražio da uklone sve fotografije na kojima izgleda debelo i sve one fotke kojima nije bio zadovoljan. Ispod fotografije koju je bend objavio na Instagramu javili su se i brojni obožavatelji i poručili pjevaču kako je vrijeme da stane s operacijama jer više ne nalikuje sebi.

