Ava Karabatić odgovorila hejterima koji su je napali jer je skupljala novac za očev pogreb, a otkrila je i čime se zapravo bavi

Ava Karabatić ponovo je progovorila putem društvenih mreža, objavivši opsežniji status na Facebooku gdje je odgovorila na kritike vezane uz skupljanje sredstava za očev pogreb. Prilikom toga otkrila je pojedinosti o svojoj sadašnjoj profesionalnoj djelatnosti. "Za sve one stručnjake za moj život koji se pitaju kako sam si kao javna osoba prije tri mjeseca mogla 'dopustiti' da skupljam novac za prijenos i pokop oca, hvala na brizi, ali nisam odrasla na privatnom otoku niti sam naslijedila dvorce i rudnike zlata" počela je svoju objavu Karabatić.

Foto: Facebook

Istaknula je kako nema osigurana doživotna financijska sredstva. "Moj otac je umro u drugoj državi, ja na to nisam mogla utjecati, a činjenica da sam u životu bila Miss turizma, osvajala modne titule i reality showove ne znači da sam doživotno opskrbljena proračunom iz bajke. Od lente se ne plaćaju sprovodi, baš kao što se od vaše zlobe ne plaćaju režije." Izrazila je zahvalnost prema svima koji su joj pružili podršku u teškom razdoblju.

"Zahvalna sam svima koji su pokazali ljudskost i pomogli u tim trenucima. A hejterima... razumijem da vam je teško kad vaša najveća pobjeda u životu bude rasprava u komentarima. Ja sam uvijek bila ponizna, a i dovoljno inteligentna da znam: onaj tko zaista vrijedi, pokazuje suosjećanje, a ne prstom upiranje."

FOTO Prepoznajete li ovu bivšu HRT-ovu voditeljicu? Gledatelji i danas žale za njenim odlaskom, a evo čime se bavi

U proteklom periodu, tvrdi, dolazi do pozitivnih promjena u njezinoj karijeri. "Novac poslije sprovoda nisam skupljala jer mi nije bio potreban. Kao što imate prilike vidjeti, zadnja dva mjeseca otvoraju mi se razna vrata, ambasadorica sam četiri modnih firmi i često reklamiram razne dizajnere. To, naravno, nije besplatno, jer i ja od nečega moram živjeti, a ne da mi se ujutro prati usta sapunom, ako kužite na što mislim. U slobodno vrijeme dajem i repeticije... Dakle, dok vi glumite računovođe tuđih života ja živim svoj. I da, puno vam hvala na dodatnoj reklami", završila je Ava.