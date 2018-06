Autor 'Prijatelja' otkrio što se dogodilo s Rossom i Rachel, te priprema li nove nastavke

David Crane, koautor popularne serije "Prijatelji" odgovorio je na pitanja koja već godinama muče fanove. Crane je sudjelovao ne jednom panelu autora komedija u Los Angelesu, a rekao je kako su Ross i Rachel još uvijek zajedno, piše Independent.

- Naravno, pa 10 godina su radili na tome, još uvijek su skupa - rekao je Crane, a onda i rastužio fanove koje je zanimalo ima li šanse da se snime novi nastavci "Prijatelja".

- To se nikada neće desiti. Završili smo sve što smo htjeli, uspjeli smo stvoriti happyend! To je gotova priča - rekao je Crane. "Prijatelji" se tako neće pridružiti serijama koje su nakon puno godina dobile nove nastavke. Lani smo tako gledali nove nastavke "Twin Peaksa", a na male ekrane vratile su se "Will & Grace" i "Roseanne", čije je emitiranje prekinuto zbog rasističkih komentara glavne glumice Roseanne Barr.