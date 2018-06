Zvijezda 'Prijatelja' odustaje od Top Geara zbog obitelji

Matt LeBlanc, bivša zvijezda američkih serija Prijatelji i Epizode napušta popularnu BBC-jevu dokumentarnu seriju o automobilima, Top Gear nakon iduće epizode.

Američki glumac, omiljen po ulozi Joeya Tribbianija u NBC-jevu sitcomu prvi je nebritanski domaćin popularne serije. Ulogu domaćina preuzeo je 2016.

LeBlanc (50) je zahvalio kolegama na "izvrsnoj vožnji" tijekom snimanja nagrađivane serije te poručio kako odsad želi više vremena provoditi s obitelji i prijateljima.

"Jako puno vremena provodim na zahtjevnim putovanjima, neophodnima za snimanje serije. No to me odvlačilo od obitelji i prijatelja, u većoj mjeri nego što mi je odgovaralo. Upravo zato odustajem od daljnjeg sudjelovanja u showu, no zauvijek ću biti veliki obožavatelj Top Geara. Cijelome timu želim i dalje velik uspjeh. Hvala svima na izvrsnoj vožnji", stoji u LeBlancovu priopćenju.

Zajedno s Chrisom Evansom vodio je 23 epizode Top Geara.