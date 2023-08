Autor popularne serije tvrdi: 'Kraljevska obitelj je intervenirala u ulogu Meghan Markle'

Autor američke serije "Suits" Aaron Korsh rekao je da se britanska kraljevska obitelj povremeno znala umiješati u dijelove popularne serije u kojima je glumila vojvotkinja od Sussexa.

Govoreći za Hollywood Reporter, Korsh se prisjeća da je Meghan, koja je glumila pripravnicu Rachel Zane, navodno bilo zabranjeno izgovoriti riječ "gluparija",kao što je bilo predviđeno u scenariju.

"Kraljevska obitelj nije htjela da ona tu riječ izgovori", rekao je televizijski producent. Po njegovim riječima, "u nekoliko navrata nismo mogli napraviti ono što smo zamislili s njezinim likom i to je bilo pomalo frustrirajuće".

"Reći ću, mislim da je Harry to i napisao u svojoj knjizi, jer sam čuo ljude kako govore da se kraljevska obitelj miješala u neke stvari. Ne previše, ali u nekoliko navrata kada smo htjeli nešto učiniti, nismo mogli. Bilo je to malo frustrirajuće", rekao je Korsh. Na pitanje kako je kraljevska obitelj došla do scenarija, odgovorio je da ne zna.

"Bio sam svjestan da čitaju scenarij jer sam dobio povratnu informaciju, ali se ne sjećam kako su do njega došli", rekao je Korsh. Meghan je nastavila glumiti u seriji nakon susreta s princom Harryjem 2016., ali se 2017., nakon sedam sezona, odlučila povući.

Podsjetimo, te 2017. godine, godinu nakon što je upoznala princa Harryja, snimala je 7. sezonu popularne serije "Suits" u kojoj je utjelovila mladu pravnicu, kasnije i odvjetnicu, Rachel Zane. 7. sezonu snimila je do kraja, a završila je vjenčanjem njezinog lika s Mikeom Rossom, glavnim likom kojeg je glumio Patrick J. Adams. Zanimljivo, njihovo vjenčanje emitiralo se 2018. godine samo nekoliko tjedana prije njezinog pravog vjenčanja s princom Harryjem 19. svibnja 2018. godine.

Njezin lik Rachel zavoljeli su fanovi serije koji su bili itekako razočarani što se nije vratila posljednje dvije sezone.

Harry je u svojoj kontroverznoj knjizi "Rezerva", objavljenoj u siječnju 2023. napisao da se Palača miješala u snimanje serije te da je za Meghan "to bilo vrlo teško jer je voljela tu seriju, lik koji je igrala, kolege glumce i cijelu postavu - voljela je Kanadu".

