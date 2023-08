Momčilo Otašević o odnosima u 'Kumovima': 'On šuti i trpi, ljubomoran je'

set fire to the rain

Nakon što je na pozornici ispričala da je imala zdravstvenih problema, Adele otkrila i kako je nastao njezin veliki hit

Adele je publici otkrila da njen hit Set Fire To The Rain, kao i druge svoje pjesme napisala na temelju osobnog iskustva, no da se ne radi o emociji nego o nečemu puno više svakodnevnom. Naime, Adele kaže da ova pjesma zapravo govorio o pokušaju da zapali cigaretu dok pada kiša.