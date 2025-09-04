Australski glumac uvijek ističe koliko je ponosan na hrvatske korijene

Nova dramska misterija "Smrt u divljini" u kratkom je roku postala globalni fenomen na Netflixu osvojivši vrh ljestvica gledanosti u prvom tjednu s više od 24 milijuna pregleda. Smještena u vizualno zapanjujuće, ali i opasno okruženje Nacionalnog parka Yosemite, serija prati Kylea Turnera (Eric Bana), specijalnog agenta Istražnog odjela Nacionalne službe parkova (ISB).

Turner je čovjek kojeg progoni tragedija. Šest godina nakon otmice i ubojstva njegova malog sina Caleba, emocionalno je otuđen i pronalazi utjehu jedino u sirovoj prirodi parka. Njegov je mir narušen kada ga pozovu na stravičan slučaj: tijelo mlade žene, isprva neidentificirane, pronađeno je kako visi s litice El Capitana. Istraga ga uvlači u mračni svijet skriven unutar parka prisiljavajući ga da se suoči s vlastitim demonima i tajnama koje Yosemite ljubomorno čuva. Uspjeh serije ne leži samo u napetoj radnji već i u izvanrednoj glumačkoj postavi koja okružuje Erica Banu, australskog glumca koji je uvijek isticao koliko je ponosan na svoje hrvatske korijene.

FOTO Ovo su svi kandidati nove sezone 'Života na vagi'

Ericov otac Ivan Banadinović rodio se u Hrvatskoj Dubici 1942. godine, a 1959. je emigrirao u Njemačku s majkom Ivankom i očuhom Janosem. Godine 1960. stigli su u Australiju. Ericova majka Eleanora, Njemica iz Mannheima, u Australiju se doselila 1953. Nakon što su oboje prošli kroz australski useljenički logor Bonegilli, upoznali su se u Melbourneu i vjenčali 1963. Dobili su dva sina: Anthonyja, uglednog bankara, i Erica, danas proslavljenoga glumca. Odrastajući u multikulturalnom okruženju, Bana je često isticao koliko su mu korijeni važni. "Uvijek sam bio ponosan na svoje podrijetlo, koje je imalo velik utjecaj na moj odgoj. Oduvijek sam bio u društvu ljudi europskog podrijetla", izjavio je jednom prilikom, a na službenim dokumentima i danas ponosno nosi svoje prezime Banadinović.

Njegov put prema glumi nije bio uobičajen. Kao dječak zabavljao je obitelj i školske kolege oponašajući hod, glas i manire svog djeda, a poslije i učitelja, kako bi izbjegao nevolje. Inspiraciju za glumu pronašao je kao tinejdžer gledajući Mela Gibsona u kultnom filmu "Pobjesnjeli Max", no ozbiljno je o karijeri počeo razmišljati tek 1991. godine. Dok je radio kao barmen u Melbourne's Castle Hotelu, nagovorili su ga da se okuša u stand-up komediji. Prihodi od njegovih nastupa po gradskim pubovima nisu bili dovoljni za život, pa je nastavio raditi kao konobar, no upravo je na toj sceni brusio svoj talent za humor i imitaciju koji će mu uskoro otvoriti vrata televizije i promijeniti život iz temelja.

Televizijski debi imao je 1993. u talk showu "Tonight Live", a njegova izvedba privukla je producente popularne humoristične serije "Full Frontal". Prekretnica karijere dogodila se 2000. godine s ulogom zloglasnoga australskog kriminalca Marka Choppera Reada u filmu "Chopper". Iako nije imao iskustva u dramskim ulogama, redatelj Andrew Dominik ponudio mu je ulogu na prijedlog samog Reada, koji je bio oduševljen Baninom imitacijom na televiziji. Za tu ulogu Bana je prošao nevjerojatnu fizičku transformaciju: obrijao je glavu, udebljao se 14 kilograma na prehrani baziranoj na nezdravoj hrani te proveo dva dana s Readom kako bi usavršio njegov govor i manire. Svakog dana snimanja provodio je pet sati u šminki kako bi mu prekrili tijelo replikama Readovih tetovaža.

Njegov talent nije prošao nezapaženo. Redatelj Ridley Scott, na preporuku Russella Crowea, angažirao ga je bez audicije za ulogu američkog narednika u ratnom spektaklu "Pad crnog jastreba". Uslijedila je uloga Brucea Bannera u filmu "Hulk" Anga Leeja, koju je prihvatio isključivo zbog divljenja prema redateljevu radu. Iako film nije ostvario očekivani komercijalni uspjeh, Banina izvedba bila je hvaljena. Svjetsku slavu zacementirao je ulogom trojanskog princa Hektora u povijesnom epu "Troja", gdje je stajao uz Brada Pitta i Orlanda Blooma. Upravo ga je Pitt preporučio za ulogu nakon što ga je vidio u "Chopperu", a Banina interpretacija Hektora ostala je jedna od najdojmljivijih u filmu koji je zaradio gotovo 500 milijuna dolara diljem svijeta.

Hrvatsko podrijetlo pomoglo je Ericu Bani da osvoji svoju suprugu Rebeccu Gleeson, bivšu novinarku australskog Kanala sedam. Njegova supruga, kako je Bana ispričao novinarima melbourneskog Croatian Heralda, iz Sydneya je, gdje joj je najbolja prijateljica bila Nicole Alagich, podrijetlom iz Omiša. Prijateljice su kao mlade djevojke čak tri puta posjetile Hrvatsku. Nakon što su se upoznali, Rebecca i Eric su u početku zajedničku temu pronašli upravo u Ericovu hrvatskom podrijetlu i Rebeccinu prijateljstvu s Nicole.

Ubrzo nakon vjenčanja, par je počeo graditi obitelj uvijek se trudeći djecu zaštititi od pritisaka slave. Sina Klausa dobili su 1999., a kćer Sophiju 2002. godine. Bana je u jednom intervjuu priznao da sebe vidi kao "običnog oca s izvanrednim poslom" te da mu je roditeljstvo najvažniji i najisplativiji posao u životu. Koliko su uspjeli u svom naumu da djeci osiguraju normalno odrastanje, svjedoči i njihova kći Sophia, koja je nedavno otkrila da kreće očevim stopama u svijet glume, ali je naglasila kako ne želi koristiti slavno prezime za dobivanje prilika, već se želi dokazati vlastitim talentom i trudom.