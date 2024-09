Antonija i Ivica uspjeli malo vježbati, a Samanta priznala bolnu istinu: 'Povraćam hranu, vodu...'

Nakon prve noći u kampu 'Života na vagi' kandidati su prvo razgovarali s liječnicima o pretilosti i njihovu zdravstvenom stanju, a kad su im obznanili da su svi morbidno pretile osobe osim Larise i Maje, to ih je jako pogodilo i bilo je vrijeme da odrade prvi trening.

„Malo sam u strahu, ali i jako uzbuđena“, rekla je Marija, a treneri objasnili kako će današnji trening biti svojevrsno testiranje da bi vidjeli koje su njihove mogućnosti i što znaju otprije. „Gledam ljude oko sebe i za neke mislim da s lakoćom rade, a za neke mislim da su u istom sosu kao i ja“, rekla je Nikolina, a za Antonija se Edo našalio da ga podsjeća na njega, ali na satu statistike i matematike, gdje je uvijek bio u zadnjoj klupi da ga profesor ne vidi.

Mirna je pohvalila Igora jer se jako trudi, a on je pričao kako su mu roditelji umrli dosta mladi od srčanog udara i da želi biti djed. Edo je pohvalilo Alinu, Maju i Samantu, no više očekuje od Antonija i Nikoline. Samanta je pričala s Edom o vježbanju, a kad ju je pitao za prehranu - priznala je da je to njoj veliki problem i počela plakati. „To zapravo nitko ne zna, mada su primijetili. Povraćam hranu, vodu… Čim popijem vodu, idem se vagati pa povraćati“, priznala je u suzama Samanta i rekla da i ne zna kako je došla do toga, ali da je to jako tišti te da traje više od devet mjeseci.

Edo je bio vidno zabrinut i šokiran time što mu je rekla. „Nisam čuo da je bilo kome pričala o ovome i da je to itko od nas znao i sad taj njezin problem postaje i naš, moramo naći načina kako da joj pomognemo“, rekao je i naglasio da joj sada želi samo biti podrška. „Nikad ne jedem u javnosti, čak i ne pijem. Mogu izdržati cijeli dan da ne pijem i jedem. Znala sam se izgladnjivati po četiri, pet dana“, govorila je Samanta koju je sram jesti i piti u javnosti. Edo ju je zagrlio i pohvalio što je napravila taj ogroman korak i priznala to sve. „Teško je to ljudima shvatiti, ali to je jedna velika borba i veliki problem o kojem treba pričati. To je začarani krug iz kojeg teško izlaziš“, rekla je Samanta.

Mariji je bilo jako teško, ali nije odustajala iako se, kako kaže, boji boli, no zacrtala si je da će izgubiti 50% svoje kilaže, odnosno, voljela bi imati oko 80 kilograma. Mirna ju je bodrila da stalno misli o tome kad se uplaši boli, a Marija se vidi u budućnosti kao majka koja svoje dijete želi naučiti zdravim prehrambenim navikama. Na kraju su ih treneri pohvalili, a oni su zapljeskali sami sebi.

U to vrijeme Antonija i Ivica razgovarali su s liječnicima, a treneri su priznali da se dosad nisu susretali s takvim slučajevima. Liječnici su zaključili da je trenutačno neki intenzivan program za njih previše rizičan jer zbog njihove debljine nisu mogli napraviti sve pretrage poput ultrazvuka srca. „Teško mi je slušati ovo sve“, rekao je Edo, a liječnici dodali kako im ne žele zabraniti sudjelovanje u showu jer bi to za njih trenutno bilo gore. „Ovo je zadnji trenutak da pomognete sebi i da vam treneri pomognu i naprave možda jedno malo čudo“, rekli su liječnici, a treneri ih ohrabrivali kako ne očekuju rezultate preko noći, to će biti mali koraci svaki dan.

Uslijedio je prvi trening, Mirna je učila Antoniju pravilno disati, a Edo je upoznao Ivicu s TRX-om. „Najgora je stvar kašalj koji me zeza“, rekla je Antonija, a Ivica pričao Edi kako je došlo do toga da se toliko udebljao. Priznao je da je pio samo sokove, oko 2,3 litre gaziranog pića dnevno. „Umjesto vode, pio sam sok“, dodao je. Mirna je bila u šoku što Antonija me može hodati dulje od jedne minute jer su je jako mučili disanje i leđa, no kako je trening odmicao, Antonija je bila sve bolja. „Na prvu izgleda kao uplašena djevojka, ali jako je čvrst karakter i ima odgovor na sve i mislim da će s njom biti prilično izazovno raditi“, rekla je Mirna, a Antonija bila pozitivno iznenađena jer je napravila nešto.

Stigla je i nutricionistica Martina koja je pripremila kviz za kandidate, a pobjednik u tom malom izazovu dobit će prednost u velikom izazovu. Natjecatelji su doznali da dnevno treba pojesti pet obroka, da mast (maslac, margarin) ima najviše kalorija, a koristite je svaki dan - naime, gotovo svaki dan pojedu 1,3 kilograma masti, što je 11520 kalorija u jednom danu! Prosječna žena treba pojesti 120 grama pečenog mesa, a muškarac 180 grama. Šalica kave ima 2,4 kalorije, svaki zalogaj treba prožvakati 25 do 30 puta, a između piletine, graha, kvinoje i brokule - kvinoja ima najviše proteina. Glavni sastojak majoneze je ulje, žena dnevno smije unijeti 25 grama šećera, a muškarac 35 grama. Svi su bili izjednačeni pa je pobjedničko pitanje bilo koliko kalorija imaju 2 dl gaziranog napitka i 100 grama čokolade, a odgovor je 632 kalorije. Najbliže su bile Maja i Nikolina koje su pobijedile u kvizu!

Martina je razgovarala sa Samantom o njezinu nezdravu odnosu s hranom. Sve je počelo još u tinejdžerskim danima, ali se tada nekako uspjela izvući iz tog začaranog kruga u trudnoći i kad je postala mama. Onda je počela mršavjeti, opsesivno brojati kalorije i izbjegavati stručnu pomoć. „Najgore mi je zbog male. Znala sam joj upaliti crtić i onda bih išla povratiti da ona to ne vidi“, kroz suze je pričala Samanta. Martina joj je rekla da će se dogovarati o njezinoj prehrani, a ostalo će rješavati sa psiholozima.

U sljedećoj epizodi glavna će tema biti - šećer! Kako će se snaći u velikom izazovu i na treninzima ne propustite pogledati sutra u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

