Preminuo poznati glazbeni menadžer Damir Gostl: 'Bio je poseban čovjek s odličnim idejama'

Glazbeni producent i menadžer Damir Gostl preminuo je u Zagrebu u 77. godini života. Vijest nam je potvrdio njegov dugogodišnji kolega i prijatelj Vladimir Mihaljek-Miha, koji je s Gostlom 1992. osnovao Croatian Music Aid.

- Naša suradnja na Croatian Music Aidu počela je nakon što sam sudjelovao u projektu "Moja domovina". Zvao me je i zajedno smo pokrenuli Croatian Music Aid. To je bila humanitarna organizacija koja je zaštitila oko 500 glazbenika svih vrsta glazbe, od ozbiljne do pop-rocka. U suradnji s Gradom Zagrebom organizirali smo nekoliko tisuća koncerata za potrebe vojske, prognanika i gradova. Mi smo bili samo posrednici između izvođača i onih kojima je trebao program. Skupa smo radili i veliku promociju projekta "Moja domovina" u Lisinskom, i tu smo pokazali zajedništvo glazbenika u pravednoj borbi protiv srpskog agresora. Uvijek se sjetim kako su slovenski mediji pisali da su hrvatski glazbenici u ratu imali snagu poput jedne cijele brigade, priča nam Vladimir Mihaljek-Miha.

- Između ostalog Damir je organizirao i dolazak Rolling Stonesa u Zagreb, pa zatim i Paula McCartneya. Na Zagrebačkom festivalu radili smo i natjecanje mladih bendova poput Crvenih koralja i Indexa, ali i nastup grupe Mungo Jerry, priča Miha.

Nakon Croatian Music Aida Mihaljek i Gostl osnovali su i Croatian Music Art, tvrtku koja je vodila brojne tadašnje zvijezde dance glazbe.

- To je bila nova glazba s kojom smo napravili pravi boom na domaćoj glazbenoj sceni. Damir je ostao voditi tvrtku, a ja sam otišao za direktora Croatia Recordsa.

- Damir je bio poseban čovjek, imao je odlične ideje. recimo, usred Domovinskog rata na Dinamovom stadionu organizirao je koncert Gibonnija i Olivera Dragojevića pod nazivom "Cesarica", prisjetio se Mihaljek koji je posljednjih mjeseci s Gostlom bio u stalnom kontaktu.

- Pišem knjigu o svom životu i radu, a u njoj će se naći i brojne anegdote s mojim prijateljima i suradnicima. Jedan od njih bio je i Damir, s kojim sam se često čuo ove godine, kazao nam je Mihaljek.

Sprovod Damira Gostla bit će u petak 6. rujna na zagrebačkom Krematoriju.

