Anti u borbi za povratak u show na putu stoji žestoka konkurencija: 'Dao sam 100 posto od sebe!'

U novoj epizodi MasterChefa gledatelji će svjedočiti jedinstvenom izazovu – repliciranju jela renomiranog chefa Saše Begana u kojem će uz Bonaventuru, Eni i Sergia sudjelovati i povratnik Ante Vukadin u nastojanju da se vrati u MasterChef kuhinju. Prema filozofiji kuhanja chefa Saše, zvijezda kuhinje uvijek je namirnica, dok je kuhar samo alat koji iz nje izvlači najbolje.

Njegovo sumiranje onoga što je njemu najvažnije u kuhinji dodatno je inspirirala kandidate da daju sve od sebe. Jelo koje će staviti pred kandidate i koje će morati replicirati bit će sofisticirana kulinarska kombinacija sipe, brancina i cikle, a zahtijevat će iznimnu preciznost i korištenje brojnih tehnika.

Ivo će u Anti prepoznati smirenost, fokus i želju da se vrati u MasterChef, no primijetit će i da će Ante u pojedinim trenucima imati poteškoća, pa će mu priskočiti u pomoć: „Ante mi u nekim situacijama izgleda kao da je poljuljan, to sam osjetio i tada sam ga smirivao, govorio mu da počisti radnu površinu, govorio sam mu sljedeće korake. Slušao me i shvatio zbog čega mu to govorim.“

Uzburkane emocije, napeti trenutci i velika očekivanja obilježit će ovaj stres test nakon kojeg se Ante možda i vrati među svoje bivše kolege iz MasterChef kuhinje. „Nakon dugo izbivanja bilo mi je teško replicirati ovakav tanjur, ali dao sam 100 posto od sebe. Nadam se da će moj tanjur biti u top tri“, izjavit će Ante nakon kuhanja, a hoće li to biti dovoljno da nadmaši već iskusne kolege, doznat ćemo večeras!

