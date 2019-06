Ante Gotovac uživa na ljetovanju: 'Kupio sam novu jahtu, a djevojku ostavio kod kuće'

Osebujni poduzetnik Ante Gotovac prve dane ljeta provodi na Jadranu, nedaleko od Šibenika. U posljednje vrijeme povukao se iz javnosti i posvetio privatnom biznisu s iznajmljivanjem automobila, a da mu posao dobro ide svjedoči i činjenica da se Gotovac odlučio počastiti jahtom kojom plovi po našem moru.

-Bio sam nekoliko dana u Dubrovniku, nakon čega sam produžio u Šibenik. Došao sam s prijateljem iz Beograda kako bismo kupili jahtu. Naravno, odmah namjeravamo ploviti Šibenskim arhipelagom - ispričao je Gotovac za 24 sata.

Dok on odmara posao je u sigurnim rukama njegove 25 godina mlađe djevojke koju je upoznao prošle godine na beogradskom brodu Sava. - Dok sam na ljetovanju, posao vodi moja djevojka Nađa (24). Nema nikakvih problema - otkrio je poduzetnik koji c trenutačno živi u Srbiji, točnije u Zemunu, gdje se skrasio nakon tri propala braka.



Priznao je i kako ga je gotovo dvostruko mlađa partnerica osvojila izgledom i osobnošću. - Nađini roditelji su me odlično prihvatili. Nema tu nikakve mržnje na nacionalnoj osnovi niti ikome smetaju godine - kaže Ante koji unatoč dva razvoda i dalje vjeruje u ljubav i u brak, a o djeci ne razmišlja. U braku s prvom suprugom Ines Ušić dobio je dvije kćeri, a sa Simonom Gotovac, danas Mijoković, također ima kći Gabrijelu koja sada živi s majkom i njezinim novim suprugom u austrijskom Linzu.

- Djece još ne bih imao, ali nemam pojma što donosi budućnost i što će djevojka reći - kaže Gotovac. Buran život sada je iza njega, a noćni provodi i razuzdane zabave više mu ne nedostaju. - Povukao sam se. Sad se brinem o iznajmljivanju automobila. Više me ništa ne fascinira jer sam sve prošao - zaključio je Ante Gotovac iza kojeg su tri neuspjela braka.

Prvi put vjenčao se 90-ih godina s Ines Ušić s kojom ima dvije kćeri. Slijedio je brak sa Simonom s kojom ima 12-godišnju kći, a nakon šest godina par je odlučio krenuti odvojenim putevima. Posljednji brak bio mu je onaj s Beograđankom Jelenom Miljuš od koje se razveo prije dvije godine nakon samo osam mjeseci.

