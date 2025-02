ANKETA Hoćete li ići na Thompsonov koncert na Hipodromu?

u areni zagreb

FOTO Pogledajte atmosferu s čarobnog koncerta grupe Dalmatino: 'To je čudo i ništa više od života ne treba tražiti'

Ovo su trenuci u životu koji ti se dogode i budu stvarno posebni. Teško je ovo opisati. Treba se popeti na pozornicu i vidjeti kako to izgleda. Večeras sam se na trenutke osjećao kao Mišo Kovač i to je privilegija. Nisam imao strah da ću zaboraviti tekst jer publika zna sve tekstove. Kad dobrim tekstom dopreš do srca publike, onda imaš pjesmu, hit i posao - zaključio je gitarist i vokal Ivo Jagnjić.