Anja iz 'Života na vagi' otvorila dušu: 'Dugo smo pokušavali, a sada sam ostala trudna iz prve. Šokiralo nas je'

Bivša kandidatkinja showa 'Život na vagi' Anja Veber svojom pričom i rezultatom osvojila je srca brojnih gledatelja, a sad, je otkrila sretnu vijest. Naime, Anja i njen suprug Ivan čekaju svoje prvo dijete. Nakon što je mnoge razveselila ova vijest, bivša kandidatkinja otkrila je kako se trenutačno osjeća, te da je vijest šokirala i nju i supruga.

''Dobro se osjećam, mučnine su prošle i sada uživamo u 14. tjednu trudnoće! Kako sam reagirala kada sam saznala da sam trudna? Iskreno, zbunjeno. Dugo smo prije pokušavali, a sada sam ostala trudna iz prve. Pozitivno, naravno, ali vijest nas je šokirala'', kazala je za RTL.hr i dodala:

''Obitelj i prijatelji su odlično reagirali kada smo im rekli sretnu vijest. Presretni su."

Anja je o bračnim problemima govorila pred kamerama u showu, no nakon izlaska je rekla kako imaju odličan odnos. - Sa suprugom je zasad odnos odličan, dalje ćemo vidjeti. Zna i sam kako nam je bilo i drago je i njemu i meni što smo to riješili - rekla je.

Veber je poslije finala showa, odlučila otvoriti i TikTok profil. Tamo je u kratkom razdoblju skupila mnogo pratitelja, a s njima je podijelila i svoju transformaciju. Koliko se promijenila sudjelovanjem u 'Životu na vagi', najbolje se može vidjeti na fotografijama koje je objavila.

- Najbolja odluka u mom životu - napisala je Anja ponosno uz video. Pratitelji nisu propustili priliku da pohvale Anju te su joj pisali da im je bila velika motivacija. „Super si Anja, kraljice“, „Bravo“, samo su neki od komentara.

Anja se tijekom showa uvukla pod kožu trenerima Edi i Maji te ostalim kandidatima, a nije joj bio problem pričati o svojim strahovima, željama i planovima.

U showu je Anja ostala do posljednjih dana, no nije uspjela izboriti finale u koje je došla s nevjerojatnih 41,1 kilograma manje. Još joj vrlo malo nedostaje da padne ispod 100 kilograma, a cilj joj je doći do 80 kilograma.

Podsjetimo, pobjednik šeste sezone ovog showa je Josip Čapo koji je u show došao sa 172 kilograma, a u finalu je imao 93,7 kilograma, što znači da je skinuo čak 78,3 kilograma odnosno 45,5 posto tjelesne mase. Kao pobjedniku, Josipu je pripala nagrada od 150.00 kuna.