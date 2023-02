Andrija Jarak o Dori: 'Nakon dva sata kreveljenja izašao je čovjek i održao školu pjevanja'

Iza nas je još jedan izbor hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije “Dora 2023.” koji se održao u sportskoj dvorani Marino Cvetković. Jučer je na Dori otkriveno kako će nas Let 3 i 'Mama ŠČ' predstavljati u Liverpoolu. Uz Let 3 i 'Mamu ŠČ' na Dori je nastupilo još 17 izvođača. U Opatiji su tako nastupili Damir Kedžo s 'Angels and Demons', mlada pjevačica i glumica Meri Andraković pjevala je 'Bye, bye blonde', tu je bila i Martha May s pjesmom 'Distance', Tajana Belina nastupala je s pjesmom 'Dom', Đana s 'Free falin'', Boris Štok pjeva 'Grijeh'. Za nastup u Liverpoolu borila se i Maja Grgić s pjesmom 'I still live', Patricia Gasparini 'I will wait', Krešo i Kisele kiše pjevaju 'Kme kme', Eni Jurišić 'Kreni dalje', a The Splitters 'Lost and found'. Za pobjedu na Dori borio se i Yogi s pjesmom 'Love at first sight', Detour i 'Master Blaster', Hana Mašić i 'Nesreća', Harmonija Disonance i 'Nevera', Barbara Munjas i 'Putem snova' te Top of the pop i Mario 5reković s 'Putovanjem'.

Cijeli program vodili su Mirko Fodor, Marko Tolja i Mario Lipovšek Battifiaca, a u zabavnom dijelu tijekom glasovanja nastupio je Tony Cetinski. Tony je otpjevao nekoliko pjesama te digao cijelu dvoranu na noge. Ovaj detalj zamijetio je i reporter Andrija Jarak koji je, kako se čini, gledao Doru te na Facebooku sa svojim prijateljima podijelio dojmove.

- Cetinski prekucao igricu. Nakon dva sata distonavanja, kreveljenja i (u nekim slučajevima) pravljenja budale od sebe, izađe čovjek i održi školu pjevanja. P.S. Naravno da će pobijediti oni "najotkačeniji" koji se zadnjih deset, petnaest godina ne mogu sastati s pjesmom. Ali kao fora su, pa eto - napisao je.

Inače, Let 3 su se osim pjesmom istaknuli i nastupom. Članovi grupe na pozornici Dore prvo su se pojavili u dugačkim neobičnim kostimima koje su za njih napravile Manuela Paladin Šabanović i Lana Letović Perčin. Započeli su pjevati, a potom je u jednom dijelu pjesme dio članova benda legao na pozornicu. Vratili su se svojim koreografijama, a na pozornici su se pojavili i s dvije velike rakete. Pred kraj pjesme članovi benda pokazali su kako se ispod dugačkih kostima nalaze nešto kraći prozirni kostimi sa šljokicama.

Dodajmo i da je Cetinski nastupio nakon svih kandidata te pokazao svoju novu frizuru, koja nije uvijek bila takva. Naime, glazbenik je u prosincu 2021. godine transplantirao kosu te je njega današnja bujna frizura rezultat toga. Glazbenik je taj tretman obavio u Hrvatskoj, dok brojne druge poznate ličnosti iz tog razloga odlaze u Turskoj.

- Već dugo sam imao želju otići na transplantaciju kose i sretan sam što radi toga nisam morao otputovati izvan granica Lijepe Naše jer je doktorica i stručnjakinja za kosu - Ana Maletić, u tom području uvjerljivo najbolja. Iskreno se veselim rezultatima! - napisao je Tony nakon tretmana na svojim društvenim mrežama.

