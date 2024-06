Andrea i Marko iz 'Braka na prvu' otkrili uzbudljive vijesti prije dolaska prinove

Ovaj par upoznali smo u sociološkom eksperimentu "Brak na prvu", a svoj odnos nastavili su graditi i u stvarnom životu. Riječ je o Andrei Kukolj i Marku Bogdanu koji su sudjelovali u prošloj sezoni showa, a sada očekuju prinovu. No, osim ovih uzbudljivih vijesti, tu je i vijest o useljenju u novi stan.

"Kako zadnjih desetak godina više-manje radim od doma, a uskoro nam dolazi naš Liam, preselili smo se u novi i veći stan koji će sigurno neko vrijeme biti naš dom. Kako ja radim od doma, a i Andrea je sada po cijele dane pored mene, želimo komfor i da nam je lijepo. Ono što me dobilo kod ovog stana je veliki kuhinjski otok koji će biti u službi raznih videa za aparate, te open space koncept cijelog boravka i kuhinje jer mi je kuhinja najbitniji dio stana", poručio je Marko na Instagramu uz video obilaska njihovog novog doma.

Stan se nalazi u Slavonskom Brodu gdje su se preselili prošle godine. "Ona je dobila premještaj na poslu, a ja radim od doma tako da mi je svejedno. Ljepši mi je život ovdje", naglasio je Marko tada. Planiraju kupiti i vlastitu nekretninu, no zasad im je u fokusu iščekivanje bebe. "Sada se već počeo migoljiti u trbuhu. Sretni smo i uzbuđeni, jedva čekamo, no prisutan je pozitivan strah, ali i motivacija jer znamo da na ovaj svijet dolazi naše malo biće", rekli su budući roditelji dječaka za RTL.hr.

Podsjetimo, Andrea je i ranije govorila o trudnoći. Tada je otkrila kako se raduje majčinskoj ulozi. "Ovo je vrijeme kada voliš nekoga čak i prije nego ga upoznaš." Također, u opisu objave je otkrila da je trudna 23 tjedna i još jednom potvrdila da će sin nositi ime Liam.

Dodajmo u showu su paru probleme stvarali različiti pogledi na posao. Marko i Andrea iako su se romantično slagali, preprekom u showu pokazale su se različite želje za karijeru. To im je prouzročilo i razmirice koje smo mogli vidjeti u showu. No, na završnoj ceremoniji ipak su odlučili ljubavi dati šansu, no to nije išlo glatko. Nakon početne želje, došlo je do problema u njihovom odnosu, a onda su se ponovno pomirili i grade svoju vezu. Ovaj par prvo je zajedno uselio u stan u Zagrebu, a onda su se preselili.

