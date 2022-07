Domenica Žuvela otkrila što je šapnula Luki Nižetiću: 'Ne znam odakle sam skupila hrabrosti'

Pjevačica Domenica Žuvela (29) na svojem je Instagram profilu objavila nekoliko fotografija nastalih s kolegom Lukom Nižetićem. Naime, njih dvoje jučer su nastupili, a nakon toga su se i fotografirali zajedno što je Domenicu podsjetilo na jedan događaj koji se odvio prije 15 godina. Domenica je objavila jednu fotografiju nastalu na koncertu Luke Nižetića 2007. godine te njihovu zajedničku fotografiju nastalu sinoć.

- Ma neee, niste spremni za ovaj 'blast from the past' i povratak u 2007. godinu - koncert Luke Nižetića -započela je te dodala:

- Ne pitajte me kako i ne znam odakle sam skupila hrabrosti, ali sam mu šapnula u uho da ću jednog dana biti njegov prateći vokal- napisala je istaknuvši emotikon koji plače od smijeha.

- Vidi kako život piše lijepe priče, a ovo smo mi sinoć, 2022. godine - stoji u objavi kojoj je dodala i emotikon plavog srca. U komentarima joj se uz brojne druge obožavatelje javio i Luka.

- Ma ovo je sve na svijetu - poručio joj je te ostavio emotikon srca. "Tooop", poručili su obožavatelji.

Podsjetimo, Domenica je dugi niz godina pjevala prateće vokale, a nakon toga se odvažila i na samostalnu karijeru. Pjesmama "Vidi se iz aviona", "Baš, baš", "Nema te svit" i drugima osvojila je publiku, a odvažna pjevačica najavila je i koncert za 2030. godinu u Areni Zagreb.

- Naravno da je to u početku bio samo nekakav moj san, ali se toliko stvari poklopilo dok sam ja pričala o tome i toliko je sve zvučalo stvarno da sam još prošle godine zapravo rezervirala Arenu. I sad smo u proljeće odlučili napraviti plakate jer zašto ne? Zašto ne bih napravila nešto što nitko nikad nije napravio, ni kod nas ni u svijetu, niti je nekome to palo na pamet? - objasnila je Domenica kako to da je koncert najavila osam godina unaprijed.

