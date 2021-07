Ana je u 'Život na vagi' ušla sa 170 kg, mršavjela je da može zatrudnjeti, a ovako izgleda danas

Kandidatkinja pete sezone showa "Život na vagi", Ana Solarević (43) na svom je Instagram profilu podijelila fotografiju na kojoj je istaknula proces svoje transformacije.

Foto: Instagram/ analabeticsolarevic

-Mogu reći da nije bilo ni lako ni jednostavno....borba koja se svaki dan vodila u glavi i koja se još i dan danas vodi ipak je dovelo do rezultata od - 50 kg....sada mi to "zvući" jednostavno, ali kad se sjetim tog puta od 365 dana..i još nije kraj skidanja kila..ma di je to od kraja, započela je objavu Ana, a posebno se zahvalila svojoj trenerici.

-Hvala Životu na vagi...i svima koji su sudjelovali u tome...a najviše hvala mojoj trenerici Mariji Marinković koja me iz tjedna u tjedan gura i bori se za svaki kilogram koji nestane...znam Mare da ti nije lako sa mnom, ali izdrži, napisala je Ana.

Foto: Instagram/ analabeticsolarevic

Podsjetimo, Ana je nakon prvog vaganja imala 170,2 kilograma, a smršavjeti je htjela kako bi mogla imati djecu, pa joj je upravo to bila najveća motivacija za prijavu u "Život na vagi'.

Također, u mladim danima maštala da će biti pjevačica, ali je od te želje odustala jer vjeruje da na estradi nema mjesta za pretile ljude, a trpjela je i uvrede na račun izgleda koje su često dolazile od njezinih bližnjih.

