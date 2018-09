Ana Kurobasa nova je WAGS-ica, a modni uzor joj je Melania Trump

Izbornik Zlatko Dalić popisu igrača koji su otputovali na prijateljsku utakmicu s Portugalom dodao je i Duju Čopa. On je novi igrač španjolskog Valladolida, gdje je došao na posudbu iz belgijskog Standard Liège. Iz Belgije se u Španjolsku s našim reprezentativcem preselila i njegova dugogodišnja djevojka Ana Kurobasa.

Koliko je Duje upućen u Anin posao, koliko dobro ona poznaje nogometne termine, čiji modni stil cijeni, kakvi su joj planovi i želje u budućnosti 28-godišnja Ana otkrila nam je u intervju,.

Iza vas su brojne modne titule, a bili ste i u užem izboru za najseksi Hrvaticu, koja titula ili izbor su vam nekako najviše pomogli u svijetu modu?

Na izboru Miss Universe Hrvatske sudjelovala sam 2008.godine i osvojila titulu prve pratilje. Prijenos izbora išao je uživo na državnoj televiziji, a nakon toga uslijedili su moji prvi modni angažmani i mogu reći da mi je to bila odlična odskočna daska za početak moje modne karijere. Tada sam imala 18 godina i kroz mjesec dana priprema za izbor naučila sam pravilno hodati na pisti, pozirati pred kamerama, razgovarati s novinarima, biti profesionalna i disciplinirana, a svih savjeta drage Marije Kraljević sjećam se i danas.

Foto: Privatni album

U Hrvatskoj često nosite revije, pogotovo za ELFS-e, nosite li revije i na svjetskim modnim pozornicama i poziv kojeg poznatog dizajnera bi vam predstavljao veliku čast?

Moja prva modna revija u inozemstvu bila je za Bluemarine i održavala se u Milanu, nakon toga uslijedio je Istanbul, a prošle godine u Španjolskoj sam nosila Gijon i Oviedo Fashion week. Uvijek sam kombinirala posao i školovanje tako da su moji modni angažmani u inozemstvu bili uglavnom u pauzi od fakultetskih obaveza. Definitivno bi to bio Karl Lagerfeld, on je ikona u svijetu mode i uvijek je bio ispred svoga vremena, svaka revija modne kuće Chanel spektakularna je i posebna, a od mlađih to bi bio Olivier Rousteing za Balmain koji je stavio naglasak na konstrukciju odjeće, njegova vizija žene je elegantna i moderna i jako mi se sviđa.

Zbog prirode svog posla vaš dečko Duje često mijenja adrese pa tako i vi mijenjate adrese zajedno s njim, kako to utječe na vaš posao i koji grad/država najviše su vam odgovarali do sada?

Živjeli smo godinu dana u Italiji, dvije godine zaredom u Španjolskoj, prošlu sezonu u Belgiji i evo, prije nekoliko dana opet smo se vratili u Španjolsku. Nama osobno Španjolska je najdraža jer su ljudi topli i temperamentni, poznajemo jezik, kulturu i nekako se tamo osjećamo kao kući. Ja sam si u Španjolskoj našla i modnu agenciju, snimila sam već dvije reklame i nosila nekoliko revija u Španjolskoj. Kad imam neki posao u Hrvatskoj, dođem na par dana gdje god bili, odradim to i vraćam se nazad.

Kako biste opisali svoj modni stil, imate li neki uzor?

Moj stil je ženstven i elegantan, volim nositi visoke potpetice, a najbolje se osjećam u neutralnim tonovima koje volim začiniti efektnim detaljima poput lijepe marame, nakita, interesantnog sakoa. Općenito se volim uređivati i uvijek imati lijepu frizuru njegovane nokte i dobar parfem, to digne i najjednostavniju modnu kombinaciju. Melania Trump mi je primjer dame i stila koji se meni najviše sviđa.

Foto: Privatni album

Na društvenim mrežama obožavatelji prate svaki korak supruga i djevojaka naših reprezentativaca, njihove modne stilove drugi kopiraju. Bi li vam laskalo da vas drugi modno kopiraju i da postanete uzor?

Pa iskreno mislim da svakoj ženi laska kad je netko kopira, to znači da im se sviđa nečiji stil, ali sve u nekim granicama jer mislim da ne treba slijepo pratiti nikoga, već pronaći svoj jedinstveni modni izričaj, a trendove prilagoditi sebi i svom načinu života.

Studirali ste ekonomiju, imate li želju baviti se strukom jednog dana?

U Splitu sam studirala ekonomiju, ali zbog preseljenja u inozemstvo prebacila sam se na fakultet Doba u Mariboru, gdje studiram marketing, medije i odnose s javnošću. Fakultet je online i sve predmete slušam i polažem preko interneta, što mi omogućuje da bez obzira gdje se nalazim mogu ispunjavati fakultetske obaveze. Odlučila sam se za taj smjer jer je dosta općenit i danas-sutra, kad se vratimo u Hrvatsku, sigurno ću raditi u struci.

Gledali smo vas u glazbenim spotovima, ali i u showu "Volim Hrvatsku". Kako vam se sviđa biti ispred kamera, maštate li o nekoj voditeljskoj karijeri možda?

Obožavam biti ispred kamera, nimalo nemam tremu, totalno sam prirodna i opuštena. Lijepo bi bilo, ali voditeljski posao je jako težak i potrebno je mnogo više od lijepog lica da se bude uspješan u tom poslu. Kad bi mi se ukazala prilika, sigurno bi razmislila o tome i svakodnevno radila na svom usavršavanju.

Koliko Duje prati vašu karijeru, a koliko ste vi upućeni u nogomet i koliko dobro poznajete nogomete termine?

Duje prati sve što ja radim i njemu prvom šaljem slike i videa s revija i snimanja. Veseli ga da me to ispunjava i velika mi je podrška u svemu što radim. Ja sam uz njega zavoljela nogomet i uvijek imam sto pitanja. Dosta toga sam naučila od njega, ali potkrade mi se i koji biser (smijeh).

Čime vas je najviše obogatio život u inozemstvu i što vam najviše nedostaje kad niste u Hrvatskoj?

Upoznala sam divne ljude iz cijeloga svijeta, nove kulture, usavršila strane jezike, vidjela da je svijet drukčiji izvan okvira, nemam predrasude, prihvaćam različitosti, a i snalazim se na svim svjetskim aerodromima (smijeh).. Kad nisam ovdje, najviše mi iz Hrvatske nedostaje mamina kuhinja i moja četverogodišnja nećakinja Leona. Srećom, postoje društvene mreže i internet pa se svakodnevno čujem s obitelji i prijateljima.

