Ana Gruica Uglešić javila se s medenog mjeseca i pokazala svoju odličnu figuru

DAVOR BRUKETA PIŠE ZA VEČERNJI:

Afrika je i nepregledni prostor inovativnog dizajna i moderne arhitekture, a ne samo piramida i safarija

Od Kenije do Maroka na kontinentu se nalaze sjajni primjeri moderne arhitekture koja je često zaboravljena jer mnogi Afriku gledaju kroz fotografije piramida ili safarija. No Afrika ima ponuditi puno više od toga. Suvremena afrička arhitektura iznimno je raznolika - od ruralnih područja do stanova i ureda i ogromnih projekata, domaći i inozemni arhitekti spajaju ono najbolje od tradicije i inovacije.