Alen Slavica predstavlja pjesmu nastalu na tri kontinenta: 'Bilo je poput nemoguće misije'

Alen Slavica, poznati karlovački pjevač koji živi i radi u Los Angelesu, u ponedjeljak će predstaviti svoj novi singl i spot koji se radio na čak tri kontinenta. Naime, pjesma “Još uvijek vjerujem u ljubav” duet je s nepalskim glazbenikom Bishwom Nepalijem. Alen je snimao svoj dio u Los Angelesu, Bishwa u Nepalu, pjesma je aranžirana i producirana u Srbiji, a spot je režiran u Hrvatskoj.

Filmski spoj

– Na ovom projektu radio sam punih pet mjeseci. Volim gledati dokumentarne filmove pa sam neko vrijeme gledao sve o usponima na Mt. Everest. Posebno me se dojmio film “Death Zone” (“Zona smrti”), koji govori o zoni iznad 8000 metara visine na kojoj je tlak kisika nedovoljan za održavanje ljudskog života u dužem periodu. U ovom filmu gledali smo sedam Šerpa koji se penju na Everest i čiste planinu od smeća koje ostavljaju ekspedicije iz cijelog svijeta. U filmu ima puno instrumentalne glazbe, a čuje se njihov instrument serange. U teškim scenama čuo sam i vokal koji pjeva njihove nepalske linije. Taj momak zove se Bishwa Nepali i toliko me dirnuo svojim pjevanjem da sam ga odlučio potražiti i ponuditi mu suradnju – kazao nam je Slavica iz Los Angelesa.

Alen je otkrio da je Bishwa jako popularan u Nepalu, izdao je nekoliko albuma, profesor je glazbe i bio je i na turnejama po Europi. Kontaktirao ga je putem njegove Facebook-stranice i odmah ujutro dobio odgovor.

– Kazao mu je da mu je drago što sam pogledao film, vidio je da imam milijunske preglede pjesama na YouTubeu i pomislio je da sam sada velika zvijezda. Rekao sam mu da sam bio zvijezda 80-ih godina, ali sada izdajem po dvije pjesme godišnje. Odmah smo dogovorili suradnju, a onda me čekao težak zadatak kakvu pjesmu napraviti, a da nam obojici paše. Naravno, ne može Nepalac pjevati dalmatinsku pjesmu ili dalmatinski pop. Bilo mi je važno da mu se približim tako da i on osjeti pjesmu na svoj način – dodao je Alen. Budući da se sve odvijalo u doba korone, realizacija se oduljila. Alen je napisao tekst na hrvatskom, preveo ga na engleski, a onda je to Bishwa preveo na nepalski i otpjevao svoj dio. Obostrana ideja bila je i da se u pjesmi čuju serange, kako bi se dobio dodatni nepalski štih. Odsvirao ih je Bishwin bratić Prince.

– Predložio sam mu odmah da napravimo spot koji ćemo snimati mobitelima. Malo me bilo strah kako će sve to izgledati. Ja sam svoj dio snimio u Los Angelesu, a on je uspio snimiti nekoliko kadrova kod sebe. Moj snimatelj Andrej Smolčić snimio je i kadrove djece u Hrvatskoj pa je spot na kraju ispao odličan, što je bila pomalo nemoguća misija u doba korone, velike distance i različitih vremenskih zona. Mislim da je vrijedilo čekati jer smo napravili dobar posao. Premijera spota bit će u ponedjeljak od 19 sati na CMC-u – kazao nam je Slavica.

Podrška obitelji

Alen nam je rekao i da je posljednjih mjeseci većinom bio doma, budući da je i u Los Angelesu harala epidemija koronavirusa. Dok je supruga Sandra, kći velikog Arsena Dedića, odlazila na svoj posao dizajna tekstila, Alen je čuvao njihovu devetogodišnju kćer Emu.

– Ema je cijelo vrijeme imala školu preko Zooma, a dva puta tjedno ide na satove plesa. To je jako veseli. Pokazuje dosta sklonosti prema umjetničkom stvaralaštvu, a ja je podržavam u svemu – ponosno je kazao Slavica, koji je lani proslavio 40 godina karijere. Imao je ideju da sve ovo ljeto obilježi najprije koncertom u rodnom Karlovcu, a zatim i po drugim gradovima u regiji. No to je sve na čekanju do iduće godine.

– Bit će vremena da se još jednom svi prisjetimo mojih pjesama uz koje su odrastale generacije u 70-im i 80-im godinama prošlog stoljeća – zaključio je glazbenik.