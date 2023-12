Aleksandra Prijović za samo tri sata rasprodala koncert: Odmah najavila i drugi

Nakon što je srpska folk pjevačica Aleksandra Prijović rasprodala pet zagrebački Arena, najavila je novi koncert u Gradskom vrtu u Osijeku i rasprodala ga za samo tri sata od najave! Stotine karata vjerni obožavatelji kupili su već u prvih nekoliko minuta. Zbog velikog interesa već je najavljen i drugi koncert, a Aleksandra je za Extra FM otkrila kako se osjeća:

- Jako sam iznenađena, hvala svima koji su kupili karte. Zaista se dogodilo nešto nevjerojatno. Ovom prilikom ponosno mogu reći da ćemo pustiti i 14.2., drugi dan koncerta u Osijeku. Nisam mogla očekivati da ćemo novi koncert tako brzo najaviti, s obzirom na to da mi se događaju u posljednje vrijeme stvari koje nikada nisam mogla zamisliti i kada mislim da ne može bolje, mene publika uvijek iznenadi. Jako se radujem koncertu u Osijeku, ipak sam ja u tom kraju i odrasla i još jednom hvala svima koji su kupili karte, jedva čekam. Tamo sam provela djetinjstvo, tako da je ovo za mene zaista posebno, kazala je Prijović za Extra FM.

- Prošlo je samo tri sata i već najavljujemo drugi koncert. Odužit ću vam se, vjerujte - napisala je pjevačica na svom Instagram profilu.

Podsjetimo, srpska pjevačica Prijović jednom je bila u kratkom izletu u glumi, a riječ je o popularnoj seriji „Ubice mog oca“, gdje je igrala lik pjevačice. Izjavila je tada kako nikada nije mislila da će glumiti igdje, no profesionalni i odlični glumci koji su joj bili kolege na setu pomogli su joj. Kako je ispričala jednom prilikom, najteže su joj padale emotivne i seksi scene s kolegom Banom Tomaševićem. – Bilo me je sram da se zagrlim s njim i da se mazimo. Svi su pokušali da me opuste, pa čak i suprug Filip – otkrila je pjevačica tada i dodala da ju je Lepa Brena, koja je isto često glumila, veoma pohvalila.

Aleksandra je otpjevala i naslovnu pjesmu za četvrtu sezonu serije koja je postala veliki hit. Dosad ju je na YouTubeu pogledalo 33 milijuna gledatelja. Pet zagrebačkih koncerata regionalne zvijezde iza nas je, a o ovom uspjehu govorit će se još dugo. Naime, Prijović je prva kojoj je pošlo za rukom dvoranu na Laništu napuniti pet puta. Prijović je tijekom turneje nastupala diljem regije, a o ovom uspjehu govorila je i u svojem gostovanju na Blic televiziji i otkrila koga je sve od kolega zvala da gostuju te tko se nije odazvao pozivu. Naime, Aleksandra je tijekom pet koncerata ugostila Acu Pejovića, Željka Samardžića, Bojana Vaskovića iz Lexington benda, Milicu Todorović, MC Stojana i Teu Tairović, Sašu Matića, Natašu Bekvalac, Jelenu Rozgu, Lepu Brenu, Dejan Matić, Osmana Hadžića i Mayu Berović. No, pjevačica je sada otkrila i koga je pozvala, a nije se odazvao.

– Meni je žao što Tanja Savić i Milica Pavlović nisu mogle biti moje gošće, iako sam to jako željela, jer poštujem njihove karijere i sve ono što one rade. Uvijek sam tu, da podržim kvalitetu, rad, nešto što vrijedi, što publika voli. U ovom slučaju, Milica je tu mojih godina, Tanja je malo starija, ali volim kada moje mlađe kolege dođu, svi se zajedno podržavamo i dajemo vjetar u leđa jedni drugima. Još jednom želim zahvaliti Milici. Nije bila gost na koncertu, nije mogla, ali je došla, ispala je jedan veliki car, podržala me i bila je jako vesela, bila je ponosna. Nas dvije smo pričale nakon koncerta i rekla mi je: “Radujem se, jer smo nekada nas dvije zajedno počele, a pogledaj gdje smo danas“ – rekla je Aleksandra.

