Ella Dvornik obradila poznati hit Aleksandre Prijović: 'Od cajke si pjesmu napravila'

Influencerica Ella Dvornik (33) s blogerom i djelatnikom u marketingu Josipom Novoselom obradila je veliki hit regionalne zvijezde Aleksandre Prijović, "Testament", a zapjevali su njezinu blues obradu.

"Kad rasprodate pet Arena i vi ćete dobit cover. Šala mala, evo u čast Aleksandre Prijović jer je objasnila - jedan blues cover njene pjesme “Testament” s (Josipom Novoselom)", napisala je Dvornik uz video.

"Jedva sam skontala što pjevaš", "Ne mogu prestati slušati i gledati, naša Ellla je zanimljiva...", "Od cajke si pjesmu napravila", pisali su joj oduševljeni pratitelji.

Prisjetimo se, Ella je u travnju ove godine objavila i album "Teška vremena za sanjare" prve hrvatske virtualne glazbenice Alterelle, lika koji je osmislila Ella.

"Eto nas van! Aterella je alterego dvadesetogodišnjakinje u meni. Neke pjesme su dio mog vlastitog iskustva, što proživljenog, što gledanog sa strane. Morala sam se intenzivno dati u ovaj lik i proživljavati sve ponovno kako bi dala liku karakter kakav smatram da sam bila u to vrijeme. Što se žanra na albumu tiče, nema određenog. Više mi je bilo bitno prenijeti neki vibe, poruku i iskustvo, progovoriti o nekim temama na drugačiji način pa sam tako koketirala s različitim zvukovima. To je ujedno i razlog zašto nisam puštala singlove jer nisam htjela da me se ukalupi po jednoj pjesmi, budući da su sve različite. Album je na svim streaming platformama, a ja se nadam da ste spremni na to što vas čeka", kazala je Ella kada je izbacila album i dodala: "Uživala sam u cijelom procesu, puno sam učila, dosta toga mi je bilo strano pogotovo rap, ali stvarno sam se dala 1000% u ovo. Htjela sam raditi isključivo ono što želim, bez da mi itko govori što smijem ili ne smijem i što prolazi ili ne. Želim se zahvaliti Arijanu Vujici koji me pustio da budem slobodna u kreativnosti i koji je producirao cijeli album. Nadam se da ćete se pronaći u nekim tekstovima i stvarno se veselim svemu što dolazi. Alterella od sada djeluje kao lik za sebe i ima svoju vlastitu misiju."

