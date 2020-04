Adam i Nikolina su se jako zbližili, a jedan par ne bira riječi: Ti si seksualni manijak!

U srijedu navečer show 'Brak na prvu' došao je do posljednje faze eksperimenta – romantičnim druženjima. Kako se bliži kraj, tako padaju sve maske i otkrivaju se pravi osjećaji. Nikolina i Adam ugodno su se proveli na tečaju senzualnog plesa, a kasnije i na večeri, te su postali vrlo bliski. „Mislim da smo na dobrom putu, da je Adama i mene sve ovo zbližilo i da okrećemo neku novu stranicu svog života“, kazala je Nikolina o Adamu koji želi od nje dobiti jasnu poruku kako bi znaš koju odluku donijeti. „Pri kraju smo eksperimenta i malo nam je vremena još ostalo, želio bih znati hoće li mi pružiti nešto više od prijateljstva. Ona spominje da je ljubav daleko, ali meni treba konkretan odgovor…“, kazao je Adam te priznao da su sada napokon krenuli njihovi dobri dani.

A dobri dani krenuli su i za Luku i Nadiju koji su se odlično proveli na romantičnoj večeri. „Luka je bio uzbuđen, bio je zatečen i oduševljen mojom pojavim. Odavno nisam doživjela tako lijepo iznenađenje. Luka je dobio djelić mog srca, ali treba se i dalje truditi“, kazala je Nadia kroz suze jer ju je oduševilo Lukino iznenađenje – poklon ogrlica u obliku srca. „Drago mi je vidjeti njezinu iskrenu reakciju. Mislim da bi se trebali i dalje upoznati, samo s više slobode“, zaključio je Luka. Ljubavne „toplo-hladno“ igre nisu zaobišle ni najstarije kandidate u showu – Gordanu i Milana, koji su proveli dan uz tango i romantičnu večeru. „Mile, potrudio si se, nemam riječi, hvala ti. Lijepa je ta igra mačke i miša, a ti si jedan izuzetno drag muškarac“, priznala je Gordana koju je Milan oduševio s pripremljenim iznenađenjem.

„Ti si mene dovela u red i možemo biti nešto više od prijatelja, ja sam za ako ti to želiš“, kazao joj je zavodnik Milan koji samo čeka Gordanino zeleno svijetlo. Zeleno svijetlo čeka i Marinko koji je Valentinu odveo na penjanje po stijeni pa je iskoristio priliku i pomogao joj je tako da ju je primio za stražnjicu da ne padne. „Nisam je pipkao, samo sam htio pomoći ženi u nevolji. Pridržavao sam guzove da ne padne“, iskren je bio Marinko, no Valentini se nije svidjela njegova šala: „Da je nastavio pipkati, dobio bi mali šamar iza uha!“ „Po mojoj procjeni mislim da ima neka kemija između nas. Moja su vrata Valentini uvijek otvorena, na njoj je odluka“, priznao je Marinko koji se nada da njihov odnos neće ostati samo na prijateljstvu. Lidija i Alen su također imali lijepo isplanirani spoj – večera pa izlet u Muzej iluzija, no sve je upropastila nova doza svađe.

„Daleko si ti od romantičnog pozitivca, kakvim se prikazuješ. Vulgaran si, seksualni manijak, perverznjak i energetski vampir“, krenula je nabrajati Lidija koja je vrlo nezadovoljna njihovim odnosom te mili da je na rubu odustajanja. „Shvaćam da ja ispadam osoba koju je jako teško zadovoljiti, ali je zapravo Alen osoba koju je još teže zadovoljiti. On mene nikada nije pokušao zavesti niti smisliti jednu zajedničku aktivnost“, iskrena je Lidija. „Očekivao sam da će biti svađe, ali da će ovako daleko otići – to nisam očekivao… Jako ružno, dno dna“, izjavio je Alen nakon neugodne situacije koja se protezala cijelu večer. Imaju li parovi pravu sliku o njihovom odnosu, jesu li svi na čistom sa svojim osjećajima i odlukom – pogledajte u četvrtak u 21 sat na RTL-u!