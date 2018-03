2Cellos u Areni: Lijepo se vratiti doma

Koncertom u zagrebačkoj Areni 2Cellos su večeras trijumfalno nastavili svoju svjetsku turneju na kojoj promoviraju album “Score”.

- Lijepo je vratiti se doma. Ti ne, ti si Slovenac - našalio se Hauser, aludirajući na to što Šulić živi u Mariboru.

Hauser je kao i obično bio “majstor ceremonije”, pa je pričao između pjesama, te pozivao publiku da slobodno plješće kad prepozna pjesme. A u prvom dijelu svirali su filmske teme poput “Vatrenih kočija”, “Kuma”, “My Heart Will Go On” iz “Titanica” i drugih. Ipak, pravo je ludilo krenulo kad im se na sceni pridružio bubnjar Dušan Kranjc i kad su krenule obrade rock klasika “Highway To Hell”, “Smells Like Teen Spirit”, “Smooth Criminal” i drugih. a publika, njih 10 tisuća, ustala je i zaplesala uz te bezvremenske hitove.

Na bisu smo i zaplesali uz “Wake Me Up” i neizbježnu “Despacito”, a Hauser i Šulić laku noć su nam poželili uz prekrasnu “With Or Without You” grupe U2.