kolumna

Traži se povjesničar za kopanje po Tajnim vatikanskim arhivima

Ako nitko ne ode u Vatikan, bit će to novi zajednički debakl crkvene i političke diplomacije. Ponajprije radi Stepinca. Jer, ako je itko trebao biti zainteresiran, onda je to Hrvatska, i to sada, zbog podmetanja povijesnih falsifikata papi koji stižu iz Beograda