Srbija dobro zna što gubi hrvatskom kupnjom izraelskih F-16

Povijesno je to, a što drugo, kada izraelski vojni pilot i naš pukovnik HRZ-a Željko Ninić istodobno skidaju s ramena zastave svojih zemalja i razmjenjuju ih. Jer taj simbolički jak događaj dao je odgovore i na dvojbe oko kupnje F-16-ica, a predao i političke poruke shvaćene i u susjedstvu.

Izraelci su kratko objasnili da je riječ o vrhunskim zrakoplovima koji će, nakon nadogradnje i produljenja svojega vijeka, letjeti iznad Izraela još 10-ak godina. Kako oni lete nekoliko puta više od naših pilota, proizlazi da ćemo te zrakoplove u Hrvatskoj koristiti znatno dulje no Izraelci svoje. Da i sami procijenimo je li riječ o “starim kantama”, Izraelci su “kao slučajno” u scenarij prezentacije F-16 Hrvatima uključili “slavni” broj 041.

To je zrakoplov koji je 2005. pri slijetanju zablokirao, pa se izraelski pilot katapultirao, a Barak je gotovo uništen. Izraelci su pokupili ostatke, odvezli ga u radionicu i nakon sedam godina, uz TV i pompu, 2012. vratili ga u eskadrilu kao novog. Kako je 2018. u tom F-16 završio i pukovnik Ninić, poruka je očita; vidite, to nisu stare kante, nego žilavi sokoli.

Da su hrvatska Vlada i Krstičevićev MORH kupnjom izraelskih F-16 napravili sjajan posao, u Beogradu je javnosti potvrdio i vojni analitičar, sada i narodni zastupnik Vučićeve stranke, Miroslav Lazanski.

Na ismijavanje o “kantama” kazao je da je toliko star samo “zmaj” (trup) aviona, no da je sjajno održavani avion bolji od američkih te da su Hrvati već sada kupili avion koji je na razini 4+ generacije. No, važnije, a što su u Beogradu shvatili – tom kupnjom Hrvatska je stekla i, kako kažu, “političku naklonost, pa službeni Izrael više neće prozivati RH zbog Endehazije”. Kupnja izraelskih F-16, istina, osim vojnog znači i političko savezništvo RH i Izraela, ali godi i pomisao da se, unatoč “opanjkavanju” iz Beograda, do Izraela probila istina o tome koliko veze moderna Hrvatska ima s onom koju Beograd tako često zaziva.