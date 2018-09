Sporovi s BiH i Srbijom naša su stvar, Sloveniju se to ne tiče

Prema onome što je najavio u svom prvom intervjuu za hrvatske medije, u Večernjem listu, budući slovenski premijer Marjan Šarec niti za milimetar neće promijeniti slovenski državni stav o hrvatsko-slovenskoj granici. Šarec postaje premijer u dugotrajnom političkom eksperimentu koji rezultira vladom po sistemu “svi udruženi protiv Janše”, a kako će u njegovoj vladi biti poznati slovenski antihrvatski jastreb Karl Erjavec, jasno je da tu pomaka nema. I to nije problem.

Otkako je na čelo hrvatske Vlade došao Andrej Plenković, postignuto je to da, premda su Hrvatska i Slovenija u graničnom sporu i Slovenija nas stalno tužaka Bruxellesu i traži zaštitu od nekooperativnih Hrvata, stanje je na granici dobro, a režim prolaska nama važnih turista korektan. Izuzmemo li štancanje kazni ribarima u zaljevu ili vali, sve je drugo status quo. Ostane li tako još koju godinicu, ili sljedeće četiri ako se na toliko vremena protegne mandat bivšeg glumca i imitatora Šareca, u Hrvatskoj nećemo plakati.

No, problem nastaje u pokroviteljskom i pomalo arogantnom tonu Šarecovih odgovora na naša pitanja. Prvo, on kaže da je “istina da Slovenija nije jedina država s kojom Hrvatska ima pogranični spor”, što sugerira da je Hrvatska remetilački faktor. Dakle, naši sporovi s BiH i Srbijom su naša stvar i Slovenija se time ne treba zamarati, a ponajmanje to komentirati u poluironičnom tonu. Nama to smeta jer je Šarecova izjava kopija Vučićeve. Dakle, ne tiče vas se.

Nadalje, Šarec poručuje našim ribarima da poštuju novu granicu i ne smiju prelaziti na slovenski teritorij. Tu je, što se Hrvatska tiče, riječ o pokušaju uzurpacije našeg morskog teritorija, jer Hrvatska ne priznaje granicu iz propale arbitraže. I kada govori da je za dobre odnose potrebno dvoje, Šarec bi nas podučio, pa docira; “pa će i vaša vlada morati sve učiniti za to”. Marjan Šarec očito nema diplomatskog iskustva, pa su mu prve poruke Hrvatskoj ispale traljave. No, ima iskustvo glumca, možda premijera bude bolja od pretpremijere.

